Літо повертається? Синоптик дала детальний прогноз на вихідні в Україні

Погода в Україні 21-22 вересня буде теплою і без дощів. Враховуючи +27 градусів, вікенд буде нагадувати літо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Субота та неділя в Україні будуть сухими, сонячними та теплими. Антициклон Serkan визначатиме повсюди саме таку синоптичну ситуацію", - розповіла вона.
Температура повітря, за даними синоптика, у нічні години очікується +8...+13 градусів, у денні передбачається +24...+27, у навколокарпатських областях +19....+23 градусів.
Вітер буде східного та північно-східного напрямків, помірний чи невеликий.
"Хіба що у суботу на півдні місцями можливі штормові пориви до 15-20 м/с", - додала Діденко.
У Києві дощів не буде до 27-28 вересня. Вітер також буде слабкий або помірний, північно-східний.
"Перейде на південно-східний та посилиться до 15-18 метрів за секунду 25-го вересня. Температура повітря в суботу-неділю у Києві очікується близько +25 градусів", - попередила Діденко.
Незважаючи на прогнози про похолодання в Україні та вересень за вікном, в Україні триває метеорологічне літо.
Вважається, що метеорологічна осінь в Україні буде, коли середня добова температура протягом кількох діб становитиме +15 градусів і нижче.
Раніше синоптики попереджали про заморозки в Україні, які можливі у вересні у всіх регіонах. За даними на 19 вересня, заморозки фіксувалися в Карпатах.
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