Літо повертається? Синоптик дала детальний прогноз на вихідні в Україні

"Субота та неділя в Україні будуть сухими, сонячними та теплими. Антициклон Serkan визначатиме повсюди саме таку синоптичну ситуацію", - розповіла вона.

Температура повітря, за даними синоптика, у нічні години очікується +8...+13 градусів, у денні передбачається +24...+27, у навколокарпатських областях +19....+23 градусів.

Вітер буде східного та північно-східного напрямків, помірний чи невеликий.

"Хіба що у суботу на півдні місцями можливі штормові пориви до 15-20 м/с", - додала Діденко.

Погода у Києві

У Києві дощів не буде до 27-28 вересня. Вітер також буде слабкий або помірний, північно-східний.

"Перейде на південно-східний та посилиться до 15-18 метрів за секунду 25-го вересня. Температура повітря в суботу-неділю у Києві очікується близько +25 градусів", - попередила Діденко.