Лето возвращается? Синоптик дала детальный прогноз на выходные в Украине

Погода в Украине 21-22 сентября будет теплой и без дождей. Учитывая +27 градусов, уикэнд будет напоминать лето.
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Суббота и воскресенье в Украине будут сухими, солнечными и теплыми. Антициклон Serkan будет определять всюду именно такую синоптическую ситуацию", - рассказала она.
Температура воздуха, по данным синоптика, в ночные часы ожидается +8...+13 градусов, в дневные часы предполагается +24...+27, в околокарпатских областях +19...+23 градусов.
Ветер будет восточного и северо-восточного направлений, умеренный или небольшой.
"Разве что в субботу на юге местами возможны штормовые порывы до 15-20 м/с", - добавила Диденко.
В Киеве дождей не будет до 27-28 сентября. Ветер также будет слабым или умеренным, северо-восточным.
"Перейдет на юго-восточный и усилится до 15-18 метров в секунду 25 сентября. Температура воздуха в субботу-воскресенье в Киеве ожидается около +25 градусов", - предупредила Диденко.
Несмотря на прогнозы про похолодание в Украине и сентябрь за окном, в Украине продолжается метеорологическое лето.
Считается, что метеорологическая осень в Украине будет, когда средняя суточная температура в течение нескольких суток будет составлять +15 градусов и ниже.
Ранее синоптики предупреждали о заморозках в Украине, которые возможны в сентябре во всех регионах. По данным на 19 сентября заморозки фиксировались в Карпатах.
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