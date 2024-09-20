Лето возвращается? Синоптик дала детальный прогноз на выходные в Украине

"Суббота и воскресенье в Украине будут сухими, солнечными и теплыми. Антициклон Serkan будет определять всюду именно такую ​​синоптическую ситуацию", - рассказала она.

Температура воздуха, по данным синоптика, в ночные часы ожидается +8...+13 градусов, в дневные часы предполагается +24...+27, в околокарпатских областях +19...+23 градусов.

Ветер будет восточного и северо-восточного направлений, умеренный или небольшой.

"Разве что в субботу на юге местами возможны штормовые порывы до 15-20 м/с", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве дождей не будет до 27-28 сентября. Ветер также будет слабым или умеренным, северо-восточным.

"Перейдет на юго-восточный и усилится до 15-18 метров в секунду 25 сентября. Температура воздуха в субботу-воскресенье в Киеве ожидается около +25 градусов", - предупредила Диденко.