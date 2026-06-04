Літо набирає оберти, але не без "сюрпризів": що буде з погодою в Україні 5 червня

Погоду в Україні у п'ятницю обіцяють теплу, хоча небо може бути хмарним. Вночі та вранці місцями ймовірні тумани, вдень - короткочасні дощі та навіть грози.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з прогнозом УкрГМЦ на добу, погода в Україні впродовж 5 червня буде хмарною, з проясненнями.
Невеликі короткочасні дощі та грози ймовірні:
Крім того, вночі та вранці подекуди може бути туман:
Вітер у п'ятницю, за даними УкрГМЦ, очікується південно-східний. Зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітра в середньому по Україні:
По території міста Києва та Київської області погода впродовж останнього робочого дня цього тижня також буде хмарною, з проясненнями.
Вночі опадів не прогнозують.
Однак вдень 5 травня місцями невеликий короткочасний дощ ймовірний - по області.
Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря вдень п'ятниці:
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
Крім того, спеціалісти пояснили, яким може бути червень в Україні.
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