Літо набирає оберти, але не без "сюрпризів": що буде з погодою в Україні 5 червня

В яких областях ймовірні дощі та тумани

Згідно з прогнозом УкрГМЦ на добу, погода в Україні впродовж 5 червня буде хмарною, з проясненнями.

Невеликі короткочасні дощі та грози ймовірні:

вночі - у західних і східних областях;

вдень - по Україні (місцями).

Крім того, вночі та вранці подекуди може бути туман:

на Закарпатті;

на Прикарпатті;

на півдні;

на північному сході країни.

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Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер у п'ятницю, за даними УкрГМЦ, очікується південно-східний. Зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітра в середньому по Україні:

вночі +12...+17°С;

вдень +22...+27°С.

Прогноз погоди в Україні на 5 червня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яку погоду прогнозують у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж останнього робочого дня цього тижня також буде хмарною, з проясненнями.

Вночі опадів не прогнозують.

Однак вдень 5 травня місцями невеликий короткочасний дощ ймовірний - по області.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 5 червня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +13...+15°С;

по області +12...+17°С.

Температура повітря вдень п'ятниці: