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Літо набирає оберти, але не без "сюрпризів": що буде з погодою в Україні 5 червня

15:10 04.06.2026 Чт
2 хв
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aimg Ірина Костенко
5 червня буде тепло, але волого (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погоду в Україні у п'ятницю обіцяють теплу, хоча небо може бути хмарним. Вночі та вранці місцями ймовірні тумани, вдень - короткочасні дощі та навіть грози.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

В яких областях ймовірні дощі та тумани

Згідно з прогнозом УкрГМЦ на добу, погода в Україні впродовж 5 червня буде хмарною, з проясненнями.

Невеликі короткочасні дощі та грози ймовірні:

  • вночі - у західних і східних областях;
  • вдень - по Україні (місцями).

Крім того, вночі та вранці подекуди може бути туман:

  • на Закарпатті;
  • на Прикарпатті;
  • на півдні;
  • на північному сході країни.
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Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер у п'ятницю, за даними УкрГМЦ, очікується південно-східний. Зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітра в середньому по Україні:

  • вночі +12...+17°С;
  • вдень +22...+27°С.

Прогноз погоди в Україні на 5 червня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яку погоду прогнозують у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж останнього робочого дня цього тижня також буде хмарною, з проясненнями.

Вночі опадів не прогнозують.

Однак вдень 5 травня місцями невеликий короткочасний дощ ймовірний - по області.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 5 червня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +13...+15°С;
  • по області +12...+17°С.

Температура повітря вдень п'ятниці:

  • у Києві - близько +25°С;
  • по області - близько +22...27°С.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Крім того, спеціалісти пояснили, яким може бути червень в Україні.

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