Лето набирает обороты, но не без "сюрпризов": что будет с погодой в Украине 5 июня

Погоду в Украине в пятницу обещают теплую, хотя небо может быть облачным. Ночью и утром местами вероятны туманы, днем - кратковременные дожди и даже грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно прогнозу УкрГМЦ на сутки, погода в Украине в течение 5 июня будет облачной, с прояснениями.
Небольшие кратковременные дожди и грозы вероятны:
Кроме того, ночью и утром местами может быть туман:
Ветер в пятницу, по данным УкрГМЦ, ожидается юго-восточный. Со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в среднем по Украине:
По территории города Киева и Киевской области погода в течение последнего рабочего дня этой недели также будет облачной, с прояснениями.
Ночью осадков не прогнозируют.
Однако днем 5 мая местами небольшой кратковременный дождь вероятен - по области.
Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ближайшей ночью:
Температура воздуха днем пятницы:
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
Кроме того, специалисты объяснили, каким может быть июнь в Украине.
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