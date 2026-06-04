Лето набирает обороты, но не без "сюрпризов": что будет с погодой в Украине 5 июня

В каких областях вероятны дожди и туманы

Согласно прогнозу УкрГМЦ на сутки, погода в Украине в течение 5 июня будет облачной, с прояснениями.

Небольшие кратковременные дожди и грозы вероятны:

ночью - в западных и восточных областях;

днем - по Украине (местами).

Кроме того, ночью и утром местами может быть туман:

на Закарпатье;

на Прикарпатье;

на юге;

на северо-востоке страны.

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Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер в пятницу, по данным УкрГМЦ, ожидается юго-восточный. Со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в среднем по Украине:

ночью +12...+17°С;

днем +22...+27°С.

Прогноз погоды в Украине на 5 июня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду прогнозируют в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение последнего рабочего дня этой недели также будет облачной, с прояснениями.

Ночью осадков не прогнозируют.

Однако днем 5 мая местами небольшой кратковременный дождь вероятен - по области.

Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 5 июня по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ближайшей ночью:

в Киеве +13...+15°С;

по области +12...+17°С.

Температура воздуха днем пятницы: