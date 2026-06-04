Літо набирає оберти, але не без "сюрпризів": що буде з погодою в Україні 5 червня
Погоду в Україні у п'ятницю обіцяють теплу, хоча небо може бути хмарним. Вночі та вранці місцями ймовірні тумани, вдень - короткочасні дощі та навіть грози.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
В яких областях ймовірні дощі та тумани
Згідно з прогнозом УкрГМЦ на добу, погода в Україні впродовж 5 червня буде хмарною, з проясненнями.
Невеликі короткочасні дощі та грози ймовірні:
- вночі - у західних і східних областях;
- вдень - по Україні (місцями).
Крім того, вночі та вранці подекуди може бути туман:
- на Закарпатті;
- на Прикарпатті;
- на півдні;
- на північному сході країни.
Чого чекати від вітру й температури повітря
Вітер у п'ятницю, за даними УкрГМЦ, очікується південно-східний. Зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітра в середньому по Україні:
- вночі +12...+17°С;
- вдень +22...+27°С.
Прогноз погоди в Україні на 5 червня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Яку погоду прогнозують у Києві та області
По території міста Києва та Київської області погода впродовж останнього робочого дня цього тижня також буде хмарною, з проясненнями.
Вночі опадів не прогнозують.
Однак вдень 5 травня місцями невеликий короткочасний дощ ймовірний - по області.
Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Прогноз погоди на 5 червня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +13...+15°С;
- по області +12...+17°С.
Температура повітря вдень п'ятниці:
- у Києві - близько +25°С;
- по області - близько +22...27°С.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
Крім того, спеціалісти пояснили, яким може бути червень в Україні.
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