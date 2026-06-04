ua en ru
Чт, 04 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Лето набирает обороты, но не без "сюрпризов": что будет с погодой в Украине 5 июня

15:10 04.06.2026 Чт
2 мин
Приятное впечатление от июньского солнца может испортить внезапный дождь
aimg Ирина Костенко
Лето набирает обороты, но не без "сюрпризов": что будет с погодой в Украине 5 июня 5 июня будет тепло, но влажно (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Погоду в Украине в пятницу обещают теплую, хотя небо может быть облачным. Ночью и утром местами вероятны туманы, днем - кратковременные дожди и даже грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

В каких областях вероятны дожди и туманы

Согласно прогнозу УкрГМЦ на сутки, погода в Украине в течение 5 июня будет облачной, с прояснениями.

Небольшие кратковременные дожди и грозы вероятны:

  • ночью - в западных и восточных областях;
  • днем - по Украине (местами).

Кроме того, ночью и утром местами может быть туман:

  • на Закарпатье;
  • на Прикарпатье;
  • на юге;
  • на северо-востоке страны.
Читайте также: От шквалов с градом до болезней и вредителей: как майская непогода ударила по будущему урожаю

Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер в пятницу, по данным УкрГМЦ, ожидается юго-восточный. Со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в среднем по Украине:

  • ночью +12...+17°С;
  • днем +22...+27°С.

Лето набирает обороты, но не без &quot;сюрпризов&quot;: что будет с погодой в Украине 5 июняПрогноз погоды в Украине на 5 июня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду прогнозируют в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение последнего рабочего дня этой недели также будет облачной, с прояснениями.

Ночью осадков не прогнозируют.

Однако днем 5 мая местами небольшой кратковременный дождь вероятен - по области.

Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Лето набирает обороты, но не без &quot;сюрпризов&quot;: что будет с погодой в Украине 5 июняПрогноз погоды на 5 июня по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ближайшей ночью:

  • в Киеве +13...+15°С;
  • по области +12...+17°С.

Температура воздуха днем пятницы:

  • в Киеве - около +25°С;
  • по области - около +22...27°С.

Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

Кроме того, специалисты объяснили, каким может быть июнь в Украине.

Читайте также, работают ли на самом деле народные приметы о погоде и как начал "прогнозировать" погоду сурок Тимка.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Экология Погода в Киеве Погода на день Климатолог Метеоролог
Новости
Украинские дроны поймали российский корабль в Крыму (видео удара)
Украинские дроны поймали российский корабль в Крыму (видео удара)
Аналитика
Новый налог для банков: наполнение госбюджета или риск для экономики Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новый налог для банков: наполнение госбюджета или риск для экономики Украины