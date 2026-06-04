Лето набирает обороты, но не без "сюрпризов": что будет с погодой в Украине 5 июня

5 июня будет тепло, но влажно (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)

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Погоду в Украине в пятницу обещают теплую, хотя небо может быть облачным. Ночью и утром местами вероятны туманы, днем - кратковременные дожди и даже грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.