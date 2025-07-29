Літо в деталях: 5 аксесуарів, які зроблять будь-який образ вишуканим

Бандана

Цей аксесуар повернувся в моду не лише як головний убір, а і як стильна деталь на шиї, зап'ясті чи навіть сумці. Обирайте легкі тканини, яскраві кольори або етнопринти та поєднуйте з простими речами: білою майкою, сорочкою, total denim.

Бандана на літо 2025 (фото: instagram.com/sofiagrainge)

Намисто з мушель

Море завжди з тобою - навіть у місті. Намисто з мушель (особливо з нерівними натуральними формами) ідеально виглядає з відкритими плечима, лляними костюмами та максісукнями. Важливо не перевантажувати образ: мушлі самі по собі самодостатні.

Стильний варіант на літо (фото: instagram.com/cocoschiffer)

Шовкова хустка на поясі

Цей тренд - ідея подіумів, яку легко втілити в життя. Зав'яжіть яскраву хустку замість пояса на шортах, джинсах чи легкій спідниці - і образ одразу виглядає оригінально і жіночно. Найкраще - хустки з квітковими або ретро-принтами.

Шовкові хустки можна носити також на поясі (фото: instagram.com/marina_torres)

Плетені шкіряні сумки

Рафія - це класика літа, але плетені шкіряні моделі надають образу більшої вишуканості. Вони підходять і для пляжу, і для міського образу. Нейтральні відтінки (молочний, карамель, мокко) пасують до будь-якої палітри одягу.

Плетені сумки (фото: instagram.com/monikh)

Капелюх із рафії

Це більше, ніж просто захист від сонця. Капелюх з рафії формує весь настрій образу. Обирайте серед широких полів, м'яких панам або геометричних форм - і носіть як із сукнями, так і з брючними костюмами в лляних текстурах.

Модний капелюх на літо (фото: instagram.com/kendalljenner)

Які аксесуари носити в офіс:

шовкова хустка замість пояса або на сумці - додасть вишуканості навіть найпростішому костюму

плетена сумка структурної форми - трендова, але досить сувора для ділового образу

взуття - мінімалістичні шкіряні в'єтнамки на невеликій платформі пасують навіть до лляних штанів.

Які аксесуари носити на пляж:

капелюх з рафії - не тільки захист від сонця, а й основний стильовий акцент

намисто з черепашок або великі сережки з природних матеріалів - надають відчуття відпочинку

бандана - ідеальна для зібраного, але розслабленого вигляду.

Вечірня прогулянка: