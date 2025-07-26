Горошок, клітинка, морські мотиви: трендові принти, які ще довго не вийдуть з моди

Влітку 2025 у тренді принти, які вже стали новою класикою. Горошок, клітинка, смужка, геометрія і морські мотиви захопили подіуми та стритстайл, і залишаться з нами ще не один сезон.

РБК-Україна докладніше розповідає, які візерунки в тренді і як їх носити, щоб виглядати стильно.

Горошок

Класика, яка знову в моді, але цього літа з оновленим настроєм. Дизайнери комбінують великі та дрібні крапки, грають з кольорами: замість традиційного чорно-білого - яскраві варіанти у відтінках фуксії, блакитному, м'ятному.

Принт у горошок - вічна класика (фото: instagram.com/lucywilliams02)

З чим носити: сарафани, топи, широкі спідниці; поєднується з однотонним денімом або білими аксесуарами.

Великий горошок (фото: instagram.com/nnennaechem)

Смужка

Від морської класики до арт-декоративних експериментів. Цього сезону в тренді контрастні вертикальні та діагональні смуги, а також мікс смуг різної ширини.

Костюми в смужку в моді (фото: instagram.com/saraloura)

З чим носити: костюми зі штанами, сорочки, комбінезони. Особливо модно - total look у смужку.

Сукня в смужку - мастхев на літо 2025 (фото: instagram.com/hannahlovey)

Яскраві геометричні принти

У моді влітку 2025 ритмічні геометричні форми: ромби, зигзаги, кола, трикутники - в неонових і кислотних відтінках.

Принт, який точно виділить вас із натовпу (фото: instagram.com/styledsara)

Як носити: як акцент - одна річ із геометрією + спокійне тло. Або в дусі 70-х - з принтом від голови до п'ят.

Цей тренд показала Гейлі Бібер під час недавніх європейських канікул, з'явившись у приголомшливому жовтому комплекті-трійці.

У тренді яскраві та незвичайні принти (фото: instagram.com/haileybieber)

Клітинка "гінгем"

Ретро-настрій і літній затишок. Ця дрібна клітинка виглядає легко і романтично. Найпопулярніші кольори цього сезону - лимонний, лавандовий, небесно-блакитний, червоний.

Клітинка в тренді влітку 2025 (фото: instagram.com/lucywilliams02)

Як носити: легкі сукні, топи з відкритими плечима, мініспідниці. Ідеально для пікніків і відпустки.

Сукня в клітинку на літо (фото: instagram.com/salome.mory)

Морська тематика

Цей принт - справжній хіт літа! Морські істоти, риби, краби, черепашки, водорості та хвилі прикрашають не тільки купальники, а й сукні, сорочки й навіть аксесуари.

Сукня з оригінальними принтами в тренді (фото: instagram.com/emilisindlev)

Стиль: весело, яскраво, іноді з гумором. Часто - у поєднанні з прозорими тканинами або блискітками.