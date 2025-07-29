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Лето в деталях: 5 аксессуаров, которые сделают любой образ изысканным

Аксессуары на лето 2025, которые освежат любой образ (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Стиль этим летом создают именно детали. Правильно подобранные аксессуары способны превратить даже самый простой образ в изысканный и трендовый.

РБК-Украина решило рассказать про пять модных акцентов, которые придадут вашему гардеробу легкость, элегантность и ощущение отпуска.

Бандана

Этот аксессуар вернулся в моду не только как головной убор, но и стильная деталь на шее, запястье или даже сумке. Выбирайте легкие ткани, яркие цвета или этнопринты и сочетайте с простыми вещами: белой майкой, рубашкой, total denim.

Бандана на лето 2025 (фото: instagram.com/sofiagrainge)

Ожерелье из ракушек

Море всегда с тобой - даже в городе. Ожерелье из ракушек (особенно с неровными натуральными формами) идеально смотрится с открытыми плечами, льняными костюмами и макси-платьями. Важно не перегружать образ: ракушки сами по себе самодостаточные.

Стильный вариант на лето (фото: instagram.com/cocoschiffer)

Шелковый платок на поясе

Этот тренд - идея подиумов, которую легко воплотить в жизни. Завяжите яркий платок вместо пояса на шортах, джинсах или легкой юбке - и образ сразу выглядит оригинально и женственно. Лучше всего - платки с цветочными или ретро-принтами.

Шелковые платки можно носить также на поясе (фото: instagram.com/marina_torres)

Плетеные кожаные сумки

Рафия - это классика лета, но плетеные кожаные модели придают образу большей изысканности. Они подходят и для пляжа, и для городского образа. Нейтральные оттенки (молочный, карамель, мокко) подходят к любой палитре одежды.

Плетеные сумки (фото: instagram.com/monikh)

Шляпа из рафии

Это больше, чем просто защита от солнца. Шляпа из рафии формирует все настроение образа. Выбирайте среди широких полей, мягких панам или геометрических форм - и носите как с платьями, так и с брючными костюмами в льняных текстурах.

Модная шляпа на лето (фото: instagram.com/kendalljenner)

Какие аксессуары носить в офис:

  • шелковый платок вместо пояса или на сумке - придаст изысканности даже самому простому костюму
  • плетеная сумка структурной формы - трендовая, но достаточно строгая для делового образа
  • обувь - минималистичные кожаные вьетнамки на небольшой платформе подходят даже к льняным брюкам.

Какие аксессуары носить на пляж:

  • шляпа из рафии - не только защита от солнца, но и основной стилевой акцент
  • ожерелье из ракушек или большие серьги из природных материалов - придают чувство отдыха
  • бандана - идеальна для собранного, но расслабленного вида.

Вечерняя прогулка:

  • монохромный образ + яркий платок или клатч - мгновенно привлекает внимание.
  • ожерелье или браслет с ракушками - легкий намек на курортную элегантность.

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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Sofia Richie Grainge, coco, Marina Torres, Monikh, Kendall.

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