Лето в деталях: 5 аксессуаров, которые сделают любой образ изысканным

Стиль этим летом создают именно детали. Правильно подобранные аксессуары способны превратить даже самый простой образ в изысканный и трендовый.
РБК-Украина решило рассказать про пять модных акцентов, которые придадут вашему гардеробу легкость, элегантность и ощущение отпуска.
Этот аксессуар вернулся в моду не только как головной убор, но и стильная деталь на шее, запястье или даже сумке. Выбирайте легкие ткани, яркие цвета или этнопринты и сочетайте с простыми вещами: белой майкой, рубашкой, total denim.
Море всегда с тобой - даже в городе. Ожерелье из ракушек (особенно с неровными натуральными формами) идеально смотрится с открытыми плечами, льняными костюмами и макси-платьями. Важно не перегружать образ: ракушки сами по себе самодостаточные.
Этот тренд - идея подиумов, которую легко воплотить в жизни. Завяжите яркий платок вместо пояса на шортах, джинсах или легкой юбке - и образ сразу выглядит оригинально и женственно. Лучше всего - платки с цветочными или ретро-принтами.
Рафия - это классика лета, но плетеные кожаные модели придают образу большей изысканности. Они подходят и для пляжа, и для городского образа. Нейтральные оттенки (молочный, карамель, мокко) подходят к любой палитре одежды.
Это больше, чем просто защита от солнца. Шляпа из рафии формирует все настроение образа. Выбирайте среди широких полей, мягких панам или геометрических форм - и носите как с платьями, так и с брючными костюмами в льняных текстурах.
Модная шляпа на лето (фото: instagram.com/kendalljenner)
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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Sofia Richie Grainge, coco, Marina Torres, Monikh, Kendall.