Суспільство Освіта Гроші Зміни

Не літня спека: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні сьогодні буде прохолодна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 25 серпня, буде майже без дощів, але і не спекотною. Максимальна температура повітря - до +24 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень у двох регіонах можливі короткочасні дощі - у Волинській та Рівненській областях.

На решті території країни без опадів. Вітер західний за швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень від +15 до +20 градусів. У південній частині вдень +19 +24 градуси, а в Карпатах +11 +16 градусів.

Погода в Києві

У столиці України сьогодні майже без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть у Києві вдень +18 +20 градусів.

 

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в останні дні серпня.

Також раніше Укргідрометцентр оцінив водність основних річок України. Синоптики розповіли, в яких річках показники критичні.

