Не літня спека: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень у двох регіонах можливі короткочасні дощі - у Волинській та Рівненській областях.

На решті території країни без опадів. Вітер західний за швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень від +15 до +20 градусів. У південній частині вдень +19 +24 градуси, а в Карпатах +11 +16 градусів.



Погода в Києві

У столиці України сьогодні майже без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть у Києві вдень +18 +20 градусів.



