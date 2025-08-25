RU

Общество Образование Деньги Изменения

Не летняя жара: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине сегодня будет прохладная погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 25 августа, будет почти без дождей, но и не жаркой. Максимальная температура воздуха - до +24 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Украине переменная облачность. Днем в двух регионах возможны кратковременные дожди - в Волынской и Ровенской областях.

На остальной территории страны без осадков. Ветер западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем от +15 до +20 градусов. В южной части днем +19 +24 градуса, а в Карпатах +11 +16 градусов.

Погода в Киеве

В столице Украины сегодня почти без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров покажут в Киеве днем +18 +20 градусов.

 

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в последние дни августа.

Также ранее Укргидрометцентр оценил водность основных рек Украины. Синоптики рассказали, в каких реках показатели критические.

