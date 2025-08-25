ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Не літня спека: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Україна , Понеділок 25 серпня 2025 07:00
UA EN RU
Не літня спека: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні буде прохолодна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 25 серпня, буде майже без дощів, але і не спекотною. Максимальна температура повітря - до +24 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень у двох регіонах можливі короткочасні дощі - у Волинській та Рівненській областях.

На решті території країни без опадів. Вітер західний за швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень від +15 до +20 градусів. У південній частині вдень +19 +24 градуси, а в Карпатах +11 +16 градусів.
Не літня спека: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У столиці України сьогодні майже без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть у Києві вдень +18 +20 градусів.
Не літня спека: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в останні дні серпня.

Також раніше Укргідрометцентр оцінив водність основних річок України. Синоптики розповіли, в яких річках показники критичні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
У Мерца озвучили, які гарантії безпеки має отримати Україна
У Мерца озвучили, які гарантії безпеки має отримати Україна
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"