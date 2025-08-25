Не летняя жара: синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, 25 августа, будет почти без дождей, но и не жаркой. Максимальная температура воздуха - до +24 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Украине переменная облачность. Днем в двух регионах возможны кратковременные дожди - в Волынской и Ровенской областях.
На остальной территории страны без осадков. Ветер западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха днем от +15 до +20 градусов. В южной части днем +19 +24 градуса, а в Карпатах +11 +16 градусов.
Погода в Киеве
В столице Украины сегодня почти без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.
Столбики термометров покажут в Киеве днем +18 +20 градусов.
