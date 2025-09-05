Літня спека, без дощів, але з туманами: що буде з погодою сьогодні

Сьогодні, 5 вересня, на всій території України очікується суха та сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують, проте у деяких регіонах будуть тумани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко .

Погода в Україні

За даними Гідрометцентру, баричний виступ північно-східного антициклону зумовить малохмарну суху погоду по всій країні. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14 градусів, на заході та півдні 12-17 градусів. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів, у західних та південних областях - до 24-29 градусів.

За прогнозом Наталки Діденко, найтепліше буде на заході, де температура сягне +28…+32 градуси. У південних регіонах очікується +27…+30 градусів, у центрі +25…+28 градусів, на сході від +24 до +27 градусів. На Сумщині місцями +21…+23 градуси.

Синоптики попереджають, що у західних областях вночі та вранці можливі тумани, які можуть ускладнити видимість на дорогах.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде сухо та сонячно. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-15 градусів, вдень близько +26 градусів.

Погода по регіонах