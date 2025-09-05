ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Літня спека, без дощів, але з туманами: що буде з погодою сьогодні

П'ятниця 05 вересня 2025 07:01
UA EN RU
Літня спека, без дощів, але з туманами: що буде з погодою сьогодні Фото: синоптики дали прогноз на 5 вересня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 5 вересня, на всій території України очікується суха та сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують, проте у деяких регіонах будуть тумани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За даними Гідрометцентру, баричний виступ північно-східного антициклону зумовить малохмарну суху погоду по всій країні. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14 градусів, на заході та півдні 12-17 градусів. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів, у західних та південних областях - до 24-29 градусів.

За прогнозом Наталки Діденко, найтепліше буде на заході, де температура сягне +28…+32 градуси. У південних регіонах очікується +27…+30 градусів, у центрі +25…+28 градусів, на сході від +24 до +27 градусів. На Сумщині місцями +21…+23 градуси.

Синоптики попереджають, що у західних областях вночі та вранці можливі тумани, які можуть ускладнити видимість на дорогах.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде сухо та сонячно. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-15 градусів, вдень близько +26 градусів.

Погода по регіонах

  • Північ - вночі 9-14 градусів, вдень 21-26 градусів.

  • Схід - вночі 9-14 градусів, вдень 24-27 градусів.

  • Центр - вночі 10-15 градусів, вдень 25-28 градусів.

  • Південь - вночі 12-17 градусів, вдень 27-30 градусів.

  • Захід - вночі 12-17 градусів, вдень 28-32 градуси, місцями тумани.

Літня спека, без дощів, але з туманами: що буде з погодою сьогодні

Нагадаємо, днями над Дніпром можна було побачити незвичайну купчасто-дощову волосату хмару, дещо схожу на гриб.

За словами експертів, жодної небезпеки вона не становить. Хоча й може супроводжуватись деякими метеорологічними явищами.

А у в небі над Сумською областю помітили рідкісне атмосферне явище - так звані сріблясті хмари.

Тим часом у небі над Вінницею засяяв вражаючий світловий стовп.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії