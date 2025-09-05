Літня спека, без дощів, але з туманами: що буде з погодою сьогодні
Сьогодні, 5 вересня, на всій території України очікується суха та сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують, проте у деяких регіонах будуть тумани.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.
Погода в Україні
За даними Гідрометцентру, баричний виступ північно-східного антициклону зумовить малохмарну суху погоду по всій країні. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі становитиме 9-14 градусів, на заході та півдні 12-17 градусів. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів, у західних та південних областях - до 24-29 градусів.
За прогнозом Наталки Діденко, найтепліше буде на заході, де температура сягне +28…+32 градуси. У південних регіонах очікується +27…+30 градусів, у центрі +25…+28 градусів, на сході від +24 до +27 градусів. На Сумщині місцями +21…+23 градуси.
Синоптики попереджають, що у західних областях вночі та вранці можливі тумани, які можуть ускладнити видимість на дорогах.
Погода у Києві
У столиці сьогодні буде сухо та сонячно. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 13-15 градусів, вдень близько +26 градусів.
Погода по регіонах
-
Північ - вночі 9-14 градусів, вдень 21-26 градусів.
-
Схід - вночі 9-14 градусів, вдень 24-27 градусів.
-
Центр - вночі 10-15 градусів, вдень 25-28 градусів.
-
Південь - вночі 12-17 градусів, вдень 27-30 градусів.
-
Захід - вночі 12-17 градусів, вдень 28-32 градуси, місцями тумани.
