Летняя жара, без дождей, но с туманами: что будет с погодой сегодня
Сегодня, 5 сентября, на всей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, однако в некоторых регионах будут туманы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине
По данным Гидрометцентра, барическое выступление северо-восточного антициклона обусловит малооблачную сухую погоду по всей стране. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью составит 9-14 градусов, на западе и юге 12-17 градусов. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов, в западных и южных областях - до 24-29 градусов.
По прогнозу Наталки Диденко, теплее всего будет на западе, где температура достигнет +28...+32 градуса. В южных регионах ожидается +27...+30 градусов, в центре +25...+28 градусов, на востоке от +24 до +27 градусов. На Сумщине местами +21...+23 градуса.
Синоптики предупреждают, что в западных областях ночью и утром возможны туманы, которые могут усложнить видимость на дорогах.
Погода в Киеве
В столице сегодня будет сухо и солнечно. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 13-15 градусов, днем около +26 градусов.
Погода по регионам
Север - ночью 9-14 градусов, днем 21-26 градусов.
Восток - ночью 9-14 градусов, днем 24-27 градусов.
Центр - ночью 10-15 градусов, днем 25-28 градусов.
Юг - ночью 12-17 градусов, днем 27-30 градусов.
Запад - ночью 12-17 градусов, днем 28-32 градуса, местами туманы.
