Летняя жара, без дождей, но с туманами: что будет с погодой сегодня

Пятница 05 сентября 2025 07:01
Летняя жара, без дождей, но с туманами: что будет с погодой сегодня
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 5 сентября, на всей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, однако в некоторых регионах будут туманы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По данным Гидрометцентра, барическое выступление северо-восточного антициклона обусловит малооблачную сухую погоду по всей стране. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью составит 9-14 градусов, на западе и юге 12-17 градусов. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов, в западных и южных областях - до 24-29 градусов.

По прогнозу Наталки Диденко, теплее всего будет на западе, где температура достигнет +28...+32 градуса. В южных регионах ожидается +27...+30 градусов, в центре +25...+28 градусов, на востоке от +24 до +27 градусов. На Сумщине местами +21...+23 градуса.

Синоптики предупреждают, что в западных областях ночью и утром возможны туманы, которые могут усложнить видимость на дорогах.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет сухо и солнечно. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-15 градусов, днем около +26 градусов.

Погода по регионам

  • Север - ночью 9-14 градусов, днем 21-26 градусов.

  • Восток - ночью 9-14 градусов, днем 24-27 градусов.

  • Центр - ночью 10-15 градусов, днем 25-28 градусов.

  • Юг - ночью 12-17 градусов, днем 27-30 градусов.

  • Запад - ночью 12-17 градусов, днем 28-32 градуса, местами туманы.

Летняя жара, без дождей, но с туманами: что будет с погодой сегодня

Напомним, на днях над Днепром можно было увидеть необычное кучево-дождевое волосатое облако, несколько похожее на гриб.

По словам экспертов, никакой опасности оно не представляет. Хотя и может сопровождаться некоторыми метеорологическими явлениями.

А в в небе над Сумской областью заметили редкое атмосферное явление - так называемые серебристые облака.

Тем временем в небе над Винницей засиял впечатляющий световой столб.

