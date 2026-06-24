Літня спека чи грози: синоптики дали прогноз на 25 червня для Києва та всієї України

Головне: Опади : на 25 червня прогнозують мінливу хмарність, невеликі дощі та грози вдень ймовірні місцями у північних та східних областях України, а також у Криму.

: на 25 червня прогнозують мінливу хмарність, невеликі дощі та грози вдень ймовірні місцями у північних та східних областях України, а також у Криму. Температура : вночі очікується +15...+20°С, вдень стовпчики термометрів покажуть +24...+29°С, а на південному заході - до +32°С.

: вночі очікується +15...+20°С, вдень стовпчики термометрів покажуть +24...+29°С, а на південному заході - до +32°С. Київ та область: у столичному регіоні вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ, максимальна температура повітря вдень +28...+29°С.

Де у четвер ймовірні дощі та грози

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на добу, погода в Україні впродовж 25 червня очікується з мінливою хмарністю.

Вдень невеликий короткочасний дощ (місцями), а також грози ймовірні:

у північних областях;

у східних областях;

у Криму.

На решті території погода очікується без опадів.

Чого чекати від вітру й температури

Вітер впродовж четверга прогнозують північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Тим часом температура повітря може становити:

вночі +15...+20°С;

вдень +24...+29°С.

При цьому найтепліше буде на південному заході України, де стовпчики термометрів у денні години можуть підніматись до +32°С.

Особливості погоди в Україні 25 червня (інфографіка: РБК-Україна)

Що прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 25 червня також буде з мінливою хмарністю:

вночі - без опадів;

вдень - місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +18...+20°С;

по області +15...+20°С.

Температура повітря вдень: