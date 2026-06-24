Літня спека чи грози: синоптики дали прогноз на 25 червня для Києва та всієї України

Погода в Україні цього четверга очікується з мінливою хмарністю - короткочасні дощі та грози ймовірні лише місцями. Тим часом стовпчики термометрів можуть піднятися подекуди до майже спекотних +32°С.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
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Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на добу, погода в Україні впродовж 25 червня очікується з мінливою хмарністю.
Вдень невеликий короткочасний дощ (місцями), а також грози ймовірні:
На решті території погода очікується без опадів.
Вітер впродовж четверга прогнозують північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Тим часом температура повітря може становити:
При цьому найтепліше буде на південному заході України, де стовпчики термометрів у денні години можуть підніматись до +32°С.
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 25 червня також буде з мінливою хмарністю:
Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря вдень:
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