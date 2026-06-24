Летняя жара или грозы: синоптики дали прогноз на 25 июня для Киева и всей Украины

Погода в Украине в этот четверг ожидается с переменной облачностью - кратковременные дожди и грозы вероятны лишь местами. Тем временем столбики термометров могут подняться кое-где до почти жарких +32°С.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ на сутки, погода в Украине в течение 25 июня ожидается с переменной облачностью.
Днем небольшой кратковременный дождь (местами), а также грозы вероятны:
На остальной территории погода ожидается без осадков.
Ветер на протяжении четверга прогнозируют северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Тем временем температура воздуха может составлять:
При этом теплее всего будет на юго-западе Украины, где столбики термометров в дневные часы могут подниматься до +32°С.
По территории города Киева и Киевской области погода в течение 25 июня также будет с переменной облачностью:
Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха днем:
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