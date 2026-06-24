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Летняя жара или грозы: синоптики дали прогноз на 25 июня для Киева и всей Украины

17:28 24.06.2026 Ср
2 мин
В каких областях до сих пор вероятны дожди?
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине 25 июня будет теплая, хотя местами не исключается дождь (фото иллюстративное: Getty Images)

Погода в Украине в этот четверг ожидается с переменной облачностью - кратковременные дожди и грозы вероятны лишь местами. Тем временем столбики термометров могут подняться кое-где до почти жарких +32°С.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное:

  • Осадки: на 25 июня прогнозируют переменную облачность, небольшие дожди и грозы днем вероятны местами в северных и восточных областях Украины, а также в Крыму.
  • Температура: ночью ожидается +15...+20°С, днем столбики термометров покажут +24...+29°С, а на юго-западе - до +32°С.
  • Киев и область: в столичном регионе днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, максимальная температура воздуха днем +28...+29°С.

Где в четверг возможны дожди и грозы

Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ на сутки, погода в Украине в течение 25 июня ожидается с переменной облачностью.

Днем небольшой кратковременный дождь (местами), а также грозы вероятны:

  • в северных областях;
  • в восточных областях;
  • в Крыму.

На остальной территории погода ожидается без осадков.

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Чего ждать от ветра и температуры

Ветер на протяжении четверга прогнозируют северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Тем временем температура воздуха может составлять:

  • ночью +15...+20°С;
  • днем +24...+29°С.

При этом теплее всего будет на юго-западе Украины, где столбики термометров в дневные часы могут подниматься до +32°С.

Особенности погоды в Украине 25 июня (инфографика: РБК-Украина)

Что прогнозируют по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 25 июня также будет с переменной облачностью:

  • ночью - без осадков;
  • днем - местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +18...+20°С;
  • по области +15...+20°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве +26...+28°С;
  • по области +24...+29°С.
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