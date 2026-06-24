Летняя жара или грозы: синоптики дали прогноз на 25 июня для Киева и всей Украины

Главное: Осадки : на 25 июня прогнозируют переменную облачность, небольшие дожди и грозы днем вероятны местами в северных и восточных областях Украины, а также в Крыму.

: на 25 июня прогнозируют переменную облачность, небольшие дожди и грозы днем вероятны местами в северных и восточных областях Украины, а также в Крыму. Температура : ночью ожидается +15...+20°С, днем столбики термометров покажут +24...+29°С, а на юго-западе - до +32°С.

: ночью ожидается +15...+20°С, днем столбики термометров покажут +24...+29°С, а на юго-западе - до +32°С. Киев и область: в столичном регионе днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, максимальная температура воздуха днем +28...+29°С.

Где в четверг возможны дожди и грозы

Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ на сутки, погода в Украине в течение 25 июня ожидается с переменной облачностью.

Днем небольшой кратковременный дождь (местами), а также грозы вероятны:

в северных областях;

в восточных областях;

в Крыму.

На остальной территории погода ожидается без осадков.

Чего ждать от ветра и температуры

Ветер на протяжении четверга прогнозируют северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Тем временем температура воздуха может составлять:

ночью +15...+20°С;

днем +24...+29°С.

При этом теплее всего будет на юго-западе Украины, где столбики термометров в дневные часы могут подниматься до +32°С.

Особенности погоды в Украине 25 июня (инфографика: РБК-Украина)

Что прогнозируют по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 25 июня также будет с переменной облачностью:

ночью - без осадков;

днем - местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в Киеве +18...+20°С;

по области +15...+20°С.

Температура воздуха днем: