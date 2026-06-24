Літня спека чи грози: синоптики дали прогноз на 25 червня для Києва та всієї України
Погода в Україні цього четверга очікується з мінливою хмарністю - короткочасні дощі та грози ймовірні лише місцями. Тим часом стовпчики термометрів можуть піднятися подекуди до майже спекотних +32°С.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
- Опади: на 25 червня прогнозують мінливу хмарність, невеликі дощі та грози вдень ймовірні місцями у північних та східних областях України, а також у Криму.
- Температура: вночі очікується +15...+20°С, вдень стовпчики термометрів покажуть +24...+29°С, а на південному заході - до +32°С.
- Київ та область: у столичному регіоні вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ, максимальна температура повітря вдень +28...+29°С.
Де у четвер ймовірні дощі та грози
Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на добу, погода в Україні впродовж 25 червня очікується з мінливою хмарністю.
Вдень невеликий короткочасний дощ (місцями), а також грози ймовірні:
- у північних областях;
- у східних областях;
- у Криму.
На решті території погода очікується без опадів.
Чого чекати від вітру й температури
Вітер впродовж четверга прогнозують північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Тим часом температура повітря може становити:
- вночі +15...+20°С;
- вдень +24...+29°С.
При цьому найтепліше буде на південному заході України, де стовпчики термометрів у денні години можуть підніматись до +32°С.
Особливості погоди в Україні 25 червня (інфографіка: РБК-Україна)
Що прогнозують по Києву та області
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 25 червня також буде з мінливою хмарністю:
- вночі - без опадів;
- вдень - місцями невеликий короткочасний дощ.
Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +18...+20°С;
- по області +15...+20°С.
Температура повітря вдень:
- у Києві +26...+28°С;
- по області +24...+29°С.
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