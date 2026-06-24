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Літня спека чи грози: синоптики дали прогноз на 25 червня для Києва та всієї України

17:28 24.06.2026 Ср
2 хв
В яких областях досі ймовірні дощі?
aimg Ірина Костенко
Літня спека чи грози: синоптики дали прогноз на 25 червня для Києва та всієї України Погода в Україні 25 червня буде тепла, хоча місцями не виключається дощ (фото ілюстративне: Getty Images)
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Погода в Україні цього четверга очікується з мінливою хмарністю - короткочасні дощі та грози ймовірні лише місцями. Тим часом стовпчики термометрів можуть піднятися подекуди до майже спекотних +32°С.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Головне:

  • Опади: на 25 червня прогнозують мінливу хмарність, невеликі дощі та грози вдень ймовірні місцями у північних та східних областях України, а також у Криму.
  • Температура: вночі очікується +15...+20°С, вдень стовпчики термометрів покажуть +24...+29°С, а на південному заході - до +32°С.
  • Київ та область: у столичному регіоні вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ, максимальна температура повітря вдень +28...+29°С.

Де у четвер ймовірні дощі та грози

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на добу, погода в Україні впродовж 25 червня очікується з мінливою хмарністю.

Вдень невеликий короткочасний дощ (місцями), а також грози ймовірні:

  • у північних областях;
  • у східних областях;
  • у Криму.

На решті території погода очікується без опадів.

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Чого чекати від вітру й температури

Вітер впродовж четверга прогнозують північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Тим часом температура повітря може становити:

  • вночі +15...+20°С;
  • вдень +24...+29°С.

При цьому найтепліше буде на південному заході України, де стовпчики термометрів у денні години можуть підніматись до +32°С.

Літня спека чи грози: синоптики дали прогноз на 25 червня для Києва та всієї УкраїниОсобливості погоди в Україні 25 червня (інфографіка: РБК-Україна)

Що прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 25 червня також буде з мінливою хмарністю:

  • вночі - без опадів;
  • вдень - місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +18...+20°С;
  • по області +15...+20°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві +26...+28°С;
  • по області +24...+29°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чекає Україну через глобальну зміну клімату.

Крім того, ми пояснювали, чому Крим накрили землетруси і чи є загроза для півдня нашої країни.

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