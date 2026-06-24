ua en ru
Ср, 24 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Летняя жара или грозы: синоптики дали прогноз на 25 июня для Киева и всей Украины

17:28 24.06.2026 Ср
2 мин
В каких областях до сих пор вероятны дожди?
aimg Ирина Костенко
Летняя жара или грозы: синоптики дали прогноз на 25 июня для Киева и всей Украины Погода в Украине 25 июня будет теплая, хотя местами не исключается дождь (фото иллюстративное: Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Погода в Украине в этот четверг ожидается с переменной облачностью - кратковременные дожди и грозы вероятны лишь местами. Тем временем столбики термометров могут подняться кое-где до почти жарких +32°С.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное:

  • Осадки: на 25 июня прогнозируют переменную облачность, небольшие дожди и грозы днем вероятны местами в северных и восточных областях Украины, а также в Крыму.
  • Температура: ночью ожидается +15...+20°С, днем столбики термометров покажут +24...+29°С, а на юго-западе - до +32°С.
  • Киев и область: в столичном регионе днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, максимальная температура воздуха днем +28...+29°С.

Где в четверг возможны дожди и грозы

Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ на сутки, погода в Украине в течение 25 июня ожидается с переменной облачностью.

Днем небольшой кратковременный дождь (местами), а также грозы вероятны:

  • в северных областях;
  • в восточных областях;
  • в Крыму.

На остальной территории погода ожидается без осадков.

Читайте также: На Украину надвигается волна жары: дойдет ли до +40, как в Европе

Чего ждать от ветра и температуры

Ветер на протяжении четверга прогнозируют северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Тем временем температура воздуха может составлять:

  • ночью +15...+20°С;
  • днем +24...+29°С.

При этом теплее всего будет на юго-западе Украины, где столбики термометров в дневные часы могут подниматься до +32°С.

Летняя жара или грозы: синоптики дали прогноз на 25 июня для Киева и всей УкраиныОсобенности погоды в Украине 25 июня (инфографика: РБК-Украина)

Что прогнозируют по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 25 июня также будет с переменной облачностью:

  • ночью - без осадков;
  • днем - местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +18...+20°С;
  • по области +15...+20°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве +26...+28°С;
  • по области +24...+29°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ждет Украину из-за глобального изменения климата.

Кроме того, мы объясняли, почему Крым накрыли землетрясения и есть ли угроза для юга нашей страны.

Читайте также, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Экология Погода в Киеве Погода на день Климатолог Метеоролог
Новости
Россия стягивает ПВО к Москве и Керченскому мосту, ослабляя другие направления, - Зеленский
Россия стягивает ПВО к Москве и Керченскому мосту, ослабляя другие направления, - Зеленский
Аналитика
Известная сеть магазинов "у дома" на пороге банкротства: что ждет ритейлера
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Известная сеть магазинов "у дома" на пороге банкротства: что ждет ритейлера