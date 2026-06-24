Летняя жара или грозы: синоптики дали прогноз на 25 июня для Киева и всей Украины
Погода в Украине в этот четверг ожидается с переменной облачностью - кратковременные дожди и грозы вероятны лишь местами. Тем временем столбики термометров могут подняться кое-где до почти жарких +32°С.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
- Осадки: на 25 июня прогнозируют переменную облачность, небольшие дожди и грозы днем вероятны местами в северных и восточных областях Украины, а также в Крыму.
- Температура: ночью ожидается +15...+20°С, днем столбики термометров покажут +24...+29°С, а на юго-западе - до +32°С.
- Киев и область: в столичном регионе днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, максимальная температура воздуха днем +28...+29°С.
Где в четверг возможны дожди и грозы
Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ на сутки, погода в Украине в течение 25 июня ожидается с переменной облачностью.
Днем небольшой кратковременный дождь (местами), а также грозы вероятны:
- в северных областях;
- в восточных областях;
- в Крыму.
На остальной территории погода ожидается без осадков.
Чего ждать от ветра и температуры
Ветер на протяжении четверга прогнозируют северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Тем временем температура воздуха может составлять:
- ночью +15...+20°С;
- днем +24...+29°С.
При этом теплее всего будет на юго-западе Украины, где столбики термометров в дневные часы могут подниматься до +32°С.
Особенности погоды в Украине 25 июня (инфографика: РБК-Украина)
Что прогнозируют по Киеву и области
По территории города Киева и Киевской области погода в течение 25 июня также будет с переменной облачностью:
- ночью - без осадков;
- днем - местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +18...+20°С;
- по области +15...+20°С.
Температура воздуха днем:
- в Киеве +26...+28°С;
- по области +24...+29°С.
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