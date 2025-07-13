Літній шик від Катерини Кузнєцової: як виглядає ідеальна сукня для відпустки

Акторка Катерина Кузнєцова зачарувала стильним літнім образом, показавши сукню, в якій поєднуються комфорт, легкість і елегантність. Ідеальний варіант для відпочинку біля моря, прогулянки курортним містом або посиденьок на терасі.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Сукня
Для розслабленого образу Кузнєцова вибрала сукню міді з квітковим принтом у зелено-жовтих і кремових тонах. Фасон сукні дає змогу відкрити плечі та створити легкий і повітряний силует.
Рукава об'ємні - "ліхтарики". Сукня має трапецієподібний крій і широку спідницю.
Актриса Кузнєцова показала модну сукню на літо (фото: instagram.com/katykino)
Сандалії
Доповнити стильну сукню вона вирішила чорними сандалями на плоскій підошві з тонкими ремінцями, які обвивають щиколотку.
Аксесуари
Окуляри: сонцезахисні окуляри у світлій, можливо, черепаховій або бежевій оправі, що надає образу сучасності та захищає від сонця.
Прикраси: на шиї видно декілька тонких ланцюжків, можливо, з підвісками, що підкреслюють зону декольте.
Кузнєцова задає тренди 2025 (фото: instagram.com/katykino)
Зачіска і макіяж
Волосся зібране в недбалий пучок, що створює розслаблений, але доглянутий вигляд, ідеальний для спекотної погоди.
Макіяж мінімальний або природний, що відповідає образу.
Образ дуже гармонійний, підкреслює жіночність і природну красу, ідеально вписуючись в атмосферу відпустки. Він створює відчуття легкості, свободи та насолоди літнім днем.
Актриса Катерина Кузнєцова (фото: instagram.com/katykino)
Бохо-шик:
Бохо-стиль часто асоціюється з природою, відпочинком на свіжому повітрі.
Катерина Кузнєцова (фото: instagram.com/katykino)
Літній кежуал / смарт-кежуал
Хоча є елементи бохо, образ досить витончений, щоб бути просто "повсякденним". Сукня, хоч і квіткова, має елегантний вигляд завдяки фасону з відкритими плечима та об'ємними рукавами. Це робить її придатною не тільки для пляжу, а й для денних зустрічей або прогулянок.
Елегантний курортний стиль
Образ ідеально підходить для відпустки, подорожей або відпочинку на курорті. Легка сукня, сандалі й сонцезахисні окуляри створюють відчуття розслабленості й комфорту, що є ключовим для курортного гардероба.
Кузнєцова показала сукню для відпустки (фото: instagram.com/katykino)
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