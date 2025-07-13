Літній шик від Катерини Кузнєцової: як виглядає ідеальна сукня для відпустки

Який "лук" вибрала актриса

Сукня

Для розслабленого образу Кузнєцова вибрала сукню міді з квітковим принтом у зелено-жовтих і кремових тонах. Фасон сукні дає змогу відкрити плечі та створити легкий і повітряний силует.

Рукава об'ємні - "ліхтарики". Сукня має трапецієподібний крій і широку спідницю.

Актриса Кузнєцова показала модну сукню на літо (фото: instagram.com/katykino)

Сандалії

Доповнити стильну сукню вона вирішила чорними сандалями на плоскій підошві з тонкими ремінцями, які обвивають щиколотку.

Аксесуари

Окуляри: сонцезахисні окуляри у світлій, можливо, черепаховій або бежевій оправі, що надає образу сучасності та захищає від сонця.

Прикраси: на шиї видно декілька тонких ланцюжків, можливо, з підвісками, що підкреслюють зону декольте.

Кузнєцова задає тренди 2025 (фото: instagram.com/katykino)

Зачіска і макіяж

Волосся зібране в недбалий пучок, що створює розслаблений, але доглянутий вигляд, ідеальний для спекотної погоди.

Макіяж мінімальний або природний, що відповідає образу.

Образ дуже гармонійний, підкреслює жіночність і природну красу, ідеально вписуючись в атмосферу відпустки. Він створює відчуття легкості, свободи та насолоди літнім днем.

Актриса Катерина Кузнєцова (фото: instagram.com/katykino)

Стиль

Бохо-шик:

квіткова сукня: часто зустрічаються в бохо-гардеробі, особливо з вільним кроєм і натуральними тканинами

сандалі-гладіатори: характерні для стилю бохо, підкреслюють природність і свободу

недбалий пучок / природна зачіска: створює розслаблений, "вільний" вигляд

аксесуари: тонкі ланцюжки та сонцезахисні окуляри доповнюють невимушений образ.

Бохо-стиль часто асоціюється з природою, відпочинком на свіжому повітрі.

Катерина Кузнєцова (фото: instagram.com/katykino)

Літній кежуал / смарт-кежуал

Хоча є елементи бохо, образ досить витончений, щоб бути просто "повсякденним". Сукня, хоч і квіткова, має елегантний вигляд завдяки фасону з відкритими плечима та об'ємними рукавами. Це робить її придатною не тільки для пляжу, а й для денних зустрічей або прогулянок.

Елегантний курортний стиль

Образ ідеально підходить для відпустки, подорожей або відпочинку на курорті. Легка сукня, сандалі й сонцезахисні окуляри створюють відчуття розслабленості й комфорту, що є ключовим для курортного гардероба.

Кузнєцова показала сукню для відпустки (фото: instagram.com/katykino)