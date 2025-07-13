Летний шик от Екатерины Кузнецовой: как выглядит идеальное платье для отпуска

Актриса Екатерина Кузнецова очаровала стильным летним образом, показав платье, в котором сочетаются комфорт, легкость и элегантность. Идеальный вариант для отдыха у моря, прогулки по курортному городу или посиделок на террасе.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Платье
Для расслабленного образа Кузнецова выбрала платье миди с цветочным принтом в зелено-желтых и кремовых тонах. Фасон платья позволяет открыть плечи и создать легкий и воздушный силуэт.
Рукава объемные - "фонарики". Платье имеет трапециевидный крой и широкую юбку.
Актриса Кузнецова показала модное платье на лето (фото: instagram.com/katykino)
Сандалии
Дополнить стильное платье она решила черными сандалиями на плоской подошве с тонкими ремешками, которые обвивают лодыжку.
Аксессуары
Очки: солнцезащитные очки в светлой, возможно, черепаховой или бежевой оправе, что придает образу современности и защищает от солнца.
Украшения: на шее видны несколько тонких цепочек, возможно, с подвесками, подчеркивающими зону декольте.
Кузнецова задает тренды 2025 (фото: instagram.com/katykino)
Прическа и макияж
Волосы собраны в небрежный пучок, что создает расслабленный, но ухоженный вид, идеален для жаркой погоды.
Макияж минимальный или естественный, соответствующий образу.
Образ очень гармоничен, подчеркивает женственность и природную красоту, идеально вписываясь в атмосферу отпуска. Он создает чувство легкости, свободы и наслаждения летним днем.
Актриса Екатерина Кузнецова (фото: instagram.com/katykino)
Бохо-шик:
Бохо-стиль часто ассоциируется с природой, отдыхом на свежем воздухе.
Екатерина Кузнецова (фото: instagram.com/katykino)
Летний кэжуал / смарт-кэжуал
Хотя есть элементы бохо, образ достаточно утончен, чтобы быть просто "повседневным". Платье, хоть и цветочное, смотрится элегантно благодаря фасону с открытыми плечами и объемными рукавами. Это делает его подходящим не только для пляжа, но и для дневных встреч или прогулок.
Элегантный курортный стиль
Образ идеально подходит для отпуска, путешествий или отдыха на курорте. Легкое платье, сандалии и солнцезащитные очки создают ощущение расслабленности и комфорта, что является ключевым для курортного гардероба.
Кузнецова показала платье для отпуска (фото: instagram.com/katykino)
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