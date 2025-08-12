UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Літній салат з кукурудзою та куркою: простий та дуже легкий рецепт

Рецепт смачного салату з куркою та кукурудзою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Легкий і смачний салат з грибами, куркою та кукурудзою - ідеальний варіант для швидкої вечері або обіду. Насичений грибний смак у поєднанні з солодкою кукурудзою подарує справжнє гастрономічне задоволення та заряд енергії на весь день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Ксенії Радостіної.

Салат з кукурудзою: простий рецепт

Інгредієнти:

  • варена кукурудза - 1-2 качани (або 1 склянка варених зерен)
  • свіжі або консервовані гриби - 200 г
  • копчена курка (філе) - 200 г
  • перепелині яйця - 8-10 шт.
  • сметана - 1 ст. л
  • не гостра гірчиця - 1 ст. л
  • зелень (петрушка, кріп, зелена цибуля) - за смаком
  • сіль, перець - за смаком
  • рослинна олія для смаження грибів

Спосіб приготування

Спочатку гриби потрібно помити і нарізати пластинками. Далі обсмажити на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки, посолити і поперчити за смаком.

Зокрема, якщо варена кукурудза, то потрібно зняти зерна ножем з качана. Якщо купуєте консервовану, просто зцідити рідину.

Курку наріжте невеликими шматочками або соломкою. Яйця відваріть круто (приблизно 4-5 хвилин після закипання води). Охолодіть, очистіть і розріжте навпіл.

Для соусу змішайте сметану з гірчицею, додайте дрібно нарізану зелень, посоліть і поперчіть. За бажанням можна додати трохи лимонного соку або оцту для кислинки.

У великій мисці викладіть усі інгредієнти, заправте все соусом та перемішайте.

Рецепт смачного салату з кукурудзою (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиСалати