Літній салат з кукурудзою та куркою: простий та дуже легкий рецепт

Легкий і смачний салат з грибами, куркою та кукурудзою - ідеальний варіант для швидкої вечері або обіду. Насичений грибний смак у поєднанні з солодкою кукурудзою подарує справжнє гастрономічне задоволення та заряд енергії на весь день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Ксенії Радостіної.
Інгредієнти:
Спосіб приготування
Спочатку гриби потрібно помити і нарізати пластинками. Далі обсмажити на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки, посолити і поперчити за смаком.
Зокрема, якщо варена кукурудза, то потрібно зняти зерна ножем з качана. Якщо купуєте консервовану, просто зцідити рідину.
Курку наріжте невеликими шматочками або соломкою. Яйця відваріть круто (приблизно 4-5 хвилин після закипання води). Охолодіть, очистіть і розріжте навпіл.
Для соусу змішайте сметану з гірчицею, додайте дрібно нарізану зелень, посоліть і поперчіть. За бажанням можна додати трохи лимонного соку або оцту для кислинки.
У великій мисці викладіть усі інгредієнти, заправте все соусом та перемішайте.
Вас може зацікавити: