Апетитні баклажани з фаршем під золотистою скоринкою: ситно та по-домашньому

Соковиті баклажани, запечені з ароматним м’ясним фаршем - ідеальна страва для сімейної вечері. Простий рецепт, який поєднує ніжність овочів та насичений смак начинки, неодмінно стане вашим кулінарним фаворитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку фудблогерки Ксенії Радостіної.

Запечені баклажани: рецепт приготування

Інгредієнти:

баклажан - 1 шт.

кабачок - 1 шт.

фарш - 600 г

цибуля - 1 шт. (для фаршу)

сіль перець - за смаком

Для заливки знадобиться:

томатна паста - 1 ст. л

вода - 70 мл

сметана - 100 г

сіль перець за смаком

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити баклажани та нарізати їх кільцями. Після цього додайте у фарш цибулю, перець та сіль і ретельно перемішайте.

Візьміть кільця баклажанів та на кожного покладіть трішки фаршу і складайте у форму для запікання.

Баклажани з фаршем (фото: кадр з відео)

Для заливки змішайте всі інгредієнти разом та додайте у страву.

Форму відправте в духовку на 20 хвилин під фольгою і ще на 15 хвилин без фольги при температурі 180°C. За бажанням в кінці можна посипати тертим сиром для золотистої скориночки за декілька хвилин до готовності.

Запечені баклажани з фаршем (фото: кадр з відео)