Апетитні баклажани з фаршем під золотистою скоринкою: ситно та по-домашньому
Соковиті баклажани, запечені з ароматним м’ясним фаршем - ідеальна страва для сімейної вечері. Простий рецепт, який поєднує ніжність овочів та насичений смак начинки, неодмінно стане вашим кулінарним фаворитом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Ксенії Радостіної.
Запечені баклажани: рецепт приготування
Інгредієнти:
- баклажан - 1 шт.
- кабачок - 1 шт.
- фарш - 600 г
- цибуля - 1 шт. (для фаршу)
- сіль перець - за смаком
Для заливки знадобиться:
- томатна паста - 1 ст. л
- вода - 70 мл
- сметана - 100 г
- сіль перець за смаком
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити баклажани та нарізати їх кільцями. Після цього додайте у фарш цибулю, перець та сіль і ретельно перемішайте.
Візьміть кільця баклажанів та на кожного покладіть трішки фаршу і складайте у форму для запікання.
Баклажани з фаршем (фото: кадр з відео)
Для заливки змішайте всі інгредієнти разом та додайте у страву.
Форму відправте в духовку на 20 хвилин під фольгою і ще на 15 хвилин без фольги при температурі 180°C. За бажанням в кінці можна посипати тертим сиром для золотистої скориночки за декілька хвилин до готовності.
Запечені баклажани з фаршем (фото: кадр з відео)
