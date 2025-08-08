ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Апетитні баклажани з фаршем під золотистою скоринкою: ситно та по-домашньому

П'ятниця 08 серпня 2025 07:45
UA EN RU
Апетитні баклажани з фаршем під золотистою скоринкою: ситно та по-домашньому Рецепт запечених баклажанів з фаршем (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Соковиті баклажани, запечені з ароматним м’ясним фаршем - ідеальна страва для сімейної вечері. Простий рецепт, який поєднує ніжність овочів та насичений смак начинки, неодмінно стане вашим кулінарним фаворитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Ксенії Радостіної.

Запечені баклажани: рецепт приготування

Інгредієнти:

  • баклажан - 1 шт.
  • кабачок - 1 шт.
  • фарш - 600 г
  • цибуля - 1 шт. (для фаршу)
  • сіль перець - за смаком

Для заливки знадобиться:

  • томатна паста - 1 ст. л
  • вода - 70 мл
  • сметана - 100 г
  • сіль перець за смаком

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити баклажани та нарізати їх кільцями. Після цього додайте у фарш цибулю, перець та сіль і ретельно перемішайте.

Візьміть кільця баклажанів та на кожного покладіть трішки фаршу і складайте у форму для запікання.

Апетитні баклажани з фаршем під золотистою скоринкою: ситно та по-домашньому

Апетитні баклажани з фаршем під золотистою скоринкою: ситно та по-домашньомуБаклажани з фаршем (фото: кадр з відео)

Для заливки змішайте всі інгредієнти разом та додайте у страву.

Форму відправте в духовку на 20 хвилин під фольгою і ще на 15 хвилин без фольги при температурі 180°C. За бажанням в кінці можна посипати тертим сиром для золотистої скориночки за декілька хвилин до готовності.

Апетитні баклажани з фаршем під золотистою скоринкою: ситно та по-домашньому

Апетитні баклажани з фаршем під золотистою скоринкою: ситно та по-домашньому

Апетитні баклажани з фаршем під золотистою скоринкою: ситно та по-домашньомуЗапечені баклажани з фаршем (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти
Новини
РФ вдарила дронами по Київщині: поранені - троє, виникли пожежі
РФ вдарила дронами по Київщині: поранені - троє, виникли пожежі
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки