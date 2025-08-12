Летний салат с кукурузой и курицей: простой и очень легкий рецепт

Легкий и вкусный салат с грибами, курицей и кукурузой - идеальный вариант для быстрого ужина или обеда. Насыщенный грибной вкус в сочетании со сладкой кукурузой подарит настоящее гастрономическое удовольствие и заряд энергии на весь день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостиной.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Сначала грибы нужно помыть и нарезать пластинками. Далее обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки, посолить и поперчить по вкусу.
В частности, если вареная кукуруза, то нужно снять зерна ножом с качана. Если покупаете консервированную, просто сцедить жидкость.
Курицу нарежьте небольшими кусочками или соломкой. Яйца отварите вкрутую (примерно 4-5 минут после закипания воды). Охладите, очистите и разрежьте пополам.
Для соуса смешайте сметану с горчицей, добавьте мелко нарезанную зелень, посолите и поперчите. По желанию можно добавить немного лимонного сока или уксуса для кислинки.
В большой миске выложите все ингредиенты, заправьте все соусом и перемешайте.
Вас может заинтересовать: