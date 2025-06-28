Літній боул з полуницею, мікрозеленню і квасолею: несподівано смачно

Боул із полуницею - це легка, корисна й поживна страва, ідеальна для літнього обіду чи вечері. У ньому поєднуються джерело вітамінів, антиоксидантів і рослинного білка, що робить його чудовим вибором для тих, хто дбає про здорове харчування.
РБК-Україна повідомляє, як вдома легко приготувати боул, який нагадуватиме ресторанну страву.
Інгредієнти (на 1 порцію):
Легкий спосіб приготування
У глибоку тарілку викладіть шарами: мікрозелень, огірок, авокадо, полуницю та квасолю. Далі посипте горіхами або насінням. Полийте оливковою олією та лимонним соком.
Додайте сіль і перець за смаком.
За бажанням можна доповнити вареним яйцем або тостами з хліба.
Боул з полуницею (фото: realhealthyrecipes.com)
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Real healthy recipes та Good food.