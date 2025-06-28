Летний боул с клубникой, микрозеленью и фасолью: неожиданно вкусно

Боул с клубникой - это легкое, полезное и питательное блюдо, идеальное для летнего обеда или ужина. В нем сочетаются источник витаминов, антиоксидантов и растительного белка, что делает его отличным выбором для тех, кто заботится о здоровом питании.
РБК-Украина сообщает, как дома легко приготовить боул, который будет напоминать ресторанное блюдо.
Ингредиенты (на 1 порцию):
Легкий способ приготовления
В глубокую тарелку выложите слоями: микрозелень, огурец, авокадо, клубнику и фасоль. Далее посыпьте орехами или семечками. Полейте оливковым маслом и лимонным соком.
Добавьте соль и перец по вкусу.
По желанию можно дополнить вареным яйцом или тостами из хлеба.
Боул с клубникой (фото: realhealthyrecipes.com)
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Real healthy recipes и Good food.