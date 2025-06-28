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Летний боул с клубникой, микрозеленью и фасолью: неожиданно вкусно

Вкусный рецепт боула с клубникой, который стоит приготовить летом (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Боул с клубникой - это легкое, полезное и питательное блюдо, идеальное для летнего обеда или ужина. В нем сочетаются источник витаминов, антиоксидантов и растительного белка, что делает его отличным выбором для тех, кто заботится о здоровом питании.

РБК-Украина сообщает, как дома легко приготовить боул, который будет напоминать ресторанное блюдо.

Боул с клубникой: легкий рецепт

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • клубника - 100 г (порезать пополам или четвертинками)
  • вареная или консервированная фасоль - 100 г
  • микрозелень
  • авокадо - 1/2 (порезать кубиками)
  • огурец - 1/2 (порезать полукольцами)
  • орехи или семечки (тыквенные, грецкие, кунжут) - 1 ст. л
  • оливковое масло - 1 ст. л
  • лимонный сок - 1 ч. л
  • соль, перец - по вкусу

Легкий способ приготовления

В глубокую тарелку выложите слоями: микрозелень, огурец, авокадо, клубнику и фасоль. Далее посыпьте орехами или семечками. Полейте оливковым маслом и лимонным соком.

Добавьте соль и перец по вкусу.

По желанию можно дополнить вареным яйцом или тостами из хлеба.

Боул с клубникой (фото: realhealthyrecipes.com)

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Real healthy recipes и Good food.

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