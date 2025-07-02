Літні десерти без шкоди для фігури: топ-5 корисних рецептів

Літо - час легких і смачних десертів, які не тільки освіжають, а й приносять користь організму. Названо п’ять ідей для корисних ласощів, які легко приготувати вдома та насолоджуватись без шкоди для здоров’я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Instagram-сторінку дієтолога Соломії Наум.
Інгредієнти:
Спочатку желатин потрібно розвести у молоці, яке потрібно попередньо трохи підігріти. Після цього все перемішайте, поки желатин повністю не розчиниться.
Зʼєднати сир з ягодами та стевією. Все перебийте блендером протягом 2-3 хв. Розлийте по формочках та відправте у холодильник на 1-2 години.
Інгредієнти:
Спочатку банан ріжемо і збиваємо блендером разом з яйцями до однорідної маси.
Після цього на антипригарній сковорідці смажимо тоненькі оладки. Ділимо оладки на дві порції. Кожну порцію подаємо з 50 г сиру кисломолочного 5%.
Інгредієнти:
Усі інгредієнти необхідно добре збити блендером, розкласти у дві форми та відправити у холодильник на кілька годин. На порцію беремо 1/2 готового морозива.
Інгредієнти:
Всі продукти потрібно збити у блендері та налити у стакан.
Інгредієнти:
Банан потрібно попередньо заморозити, додати холодне молоко, ягоди, стевію та все збити у блендері. Рідину викладаємо у два стаканчики та кладемо у морозилку.
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