Летние десерты без вреда для фигуры: топ-5 полезных рецептов

Легкий летний десерт с ягодами

Ингредиенты:

мягкий сливочный - 170 г

молоко -50 мл.

желатин - 5 г

ягоды - 50 г

стевия

Сначала желатин нужно развести в молоке, которое нужно предварительно немного подогреть. После этого все перемешайте, пока желатин полностью не растворится.

Соединить творог с ягодами и стевией. Все перебейте блендером в течение 2-3 мин. Разлейте по формочкам и отправьте в холодильник на 1-2 часа.

Летний ягодный десерт (фото: Freepik)

Банановые оладьи (2 порции)

Ингредиенты:

банан - 1 шт. (примерно 100 г)

яйца - 2 шт.

Сначала банан режем и взбиваем блендером вместе с яйцами до однородной массы.

После этого на антипригарной сковородке жарим тоненькие оладьи. Делим оладьи на две порции. Каждую порцию подаем с 50 г творога кисломолочного 5%.

Банановые оладьи (фото: Freepik)

Диетическое мороженое (2 порции)

Ингредиенты:

йогурт - 300 г

ягоды - 300 г (заморозить)

стевия - по вкусу

Все ингредиенты необходимо хорошо взбить блендером, разложить в две формы и отправить в холодильник на несколько часов. На порцию берем 1/2 готового мороженого.

Диетическое мороженое (фото: Freepik)

Шоколадный смузи

Ингредиенты:

овсянка сырая - 10 г

вишни или целые ягода - 100 г

какао - 1 ч.л

банан - 100 г

семена чиа или льна - 15 г

вода - 200 мл

Все продукты нужно взбить в блендере и налить в стакан.

Шоколадный смузи (фото: Freepik)

Банановое мороженое (2 порции)

Ингредиенты:

банан - 100 г

ягоды любые - 50 г

молоко 1,5% - 100 мл

стевия - по вкусу

Банан нужно предварительно заморозить, добавить холодное молоко, ягоды, стевию и все взбить в блендере. Жидкость выкладываем в два стаканчика и кладем в морозилку.

Банановое мороженое (фото: Freepik)