Летние десерты без вреда для фигуры: топ-5 полезных рецептов

Лето - время легких и вкусных десертов, которые не только освежают, но и приносят пользу организму. Названы пять идей для полезных лакомств, которые легко приготовить дома и наслаждаться без вреда для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Instagram-страницу диетолога Соломии Наум.
Ингредиенты:
Сначала желатин нужно развести в молоке, которое нужно предварительно немного подогреть. После этого все перемешайте, пока желатин полностью не растворится.
Соединить творог с ягодами и стевией. Все перебейте блендером в течение 2-3 мин. Разлейте по формочкам и отправьте в холодильник на 1-2 часа.
Ингредиенты:
Сначала банан режем и взбиваем блендером вместе с яйцами до однородной массы.
После этого на антипригарной сковородке жарим тоненькие оладьи. Делим оладьи на две порции. Каждую порцию подаем с 50 г творога кисломолочного 5%.
Ингредиенты:
Все ингредиенты необходимо хорошо взбить блендером, разложить в две формы и отправить в холодильник на несколько часов. На порцию берем 1/2 готового мороженого.
Ингредиенты:
Все продукты нужно взбить в блендере и налить в стакан.
Ингредиенты:
Банан нужно предварительно заморозить, добавить холодное молоко, ягоды, стевию и все взбить в блендере. Жидкость выкладываем в два стаканчика и кладем в морозилку.
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