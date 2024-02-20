Літають значно менше. Ігнат назвав причину зниження активності авіації РФ

Збиття російських літаків призвело до суттєвого зниження активності ворожої авіації. Противник розуміє, що "його можуть дістати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Як показує практика, що на північному, що на південному, що на східному напрямку після падіння літаків російських, після їх знищення певний період окупанти не наважуються підлітати ближче. А чим ближче підлітає літак з керованими авіабомбами під крилами, тим далі ті бомби можуть летіти вглиб нашої оборони", - каже він.

Тому, за словами спікера, противник розуміє, що його можуть дістати і "вже так нахабно вони себе не ведуть".

"І літають менше. Особливо вчора активність ворожої авіації була значно й значно меншою", - додав Ігнат.

Збиття літаків РФ

За останні дні ЗСУ знищили 6 літаків росіян. Так, 19 лютого у Маріуполі пролунали вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про падіння літака. Пізніше командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив інцидент, розповівши, що ЗСУ збили ще два російські літаки на сході. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил.

18 лютого ВСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.

А 17 лютого стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.