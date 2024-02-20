Летают гораздо меньше. Игнат назвал причину снижения активности авиации РФ

Сбитие российских самолетов привело к существенному снижению активности вражеской авиации. Враг понимает, что "его могут достать".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Как показывает практика, что на северном, что на южном, что на восточном направлении после падения российских самолетов, после их уничтожения определенный период оккупанты не решаются подлетать ближе. А чем ближе подлетает самолет с управляемыми авиабомбами под крыльями, тем дальше те бомбы могут лететь вглубь нашей обороны", - говорит он.

Поэтому, по словам спикера, противник понимает, что его могут достать и "уже так нагло они себя не ведут".

"И летают меньше. Особенно вчера активность вражеской авиации была значительно и значительно меньше", - добавил Игнат.

Сбитие самолетов РФ

За последние дни ВСУ уничтожили 6 самолетов россиян. Так, 19 февраля в Мариуполе прогремели взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о падении самолета. Позже командующий Воздушных сил Николай Олещук подтвердил инцидент, рассказав, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты осуществляли удары КАБами по позициях украинских сил.

18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

А 17 февраля стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они тоже были сбиты на восточном фронте.