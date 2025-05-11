"Літаючий палац" за 400 млн: Катар готує Трампу суперлюксовий подарунок, - ABC News

За інформацією видання, адміністрація президента Дональда Трампа вже готується прийняти надрозкішний літак Boeing 747-8 від королівської родини Катару. Цей подарунок може стати найдорожчим, коли-небудь запропонованим США іноземною державою.

За словами джерел ABC News, літак планують використовувати як новий борт номер один (Air Force One) до завершення президентського терміну Трампа, після чого його передадуть фонду його бібліотеки.

Очікується, що про подарунок оголосять наступного тижня, коли Трамп відвідає Катар під час свого першого закордонного візиту на другому президентському терміні.

Відомо, що у лютому Трамп вже оглянув літак, що відомий як «літаючий палац» завдяки розкішному оздобленню, коли той стояв у аеропорту Вест-Палм-Біч.

Питання щодо законності подарунка

Видання пише, що подарунок від Катару безпрецедентний за своїм характером і викликає запитання щодо законності. Питання у тому, чи може уряд США, а згодом і фонд президентської бібліотеки, прийняти такий цінний дарунок від іноземної держави.

Однак джерела повідомили, що юристи Білого дому та Мін’юсту підготували правовий аналіз для міністра оборони Піта Гегсета. У ньому вони зробили висновок, що Міноборони має право прийняти подарунок, а потім передати його фонду бібліотеки Трампа.

За словами джерел, оскільки подарунок не пов’язаний із жодними діями президента, він не вважається хабарем. Оскільки літак передається державній установі, а не фізичній особі, то не порушує Конституцію США.

Що відомо про розкішний літак

За оцінками експертів, вартість літака - близько 400 мільйонів доларів, не враховуючи додаткового обладнання для захисту зв’язку.

Літак спочатку передадуть військово-повітряним силам США, які переобладнають 13-річну машину відповідно до вимог безпеки для президента. Компанія L3Harris вже отримала контракт на модернізацію літака.

Нинішні борти №1 - це старі Boeing 747-200, що експлуатуються з 1990 року. Нові літаки, замовлені ще у 2018-му, затримуються. Очікується, що вони будуть готові лише у 2029-му, коли Трамп уже не буде президентом. Але Трамп наполягає на новому літаку вже цього року.