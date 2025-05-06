Трамп анонсував "історичне" оголошення перед візитом до Саудівської Аравії

Як повідомляє РБК-Україна, про це він сказав журналістам під час спілкування у Білому домі.

Під час спілкування з журналістами він нагадав про свою майбутню поїздку на Близький Схід, зокрема до Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару. Потім він анонсував дуже важливе оголошення, яке зробить перед поїздкою.

"Думаю, до цього ми зробимо дуже, дуже важливе оголошення. Настільки велике, наскільки це можливо. І я не скажу вам, про що. Але воно буде - і воно дуже позитивне. Це оголошення буде зроблено або в четвер, або в п'ятницю, або в понеділок перед нашим від'їздом", - сказав Трамп.

За його словами, це буде одне з найважливіших оголошень, які було зроблено за багато років щодо "певного предмета - дуже важливого предмета". Більше Трамп не розкрив подробиць своєї заяви та деталей того, щодо чого вона буде.