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Чи зустрінеться Трамп із Путіним під час поїздки на Близький Схід: відповідь Білого дому

Вашингтон, П'ятниця 09 травня 2025 21:06
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Чи зустрінеться Трамп із Путіним під час поїздки на Близький Схід: відповідь Білого дому Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вже наступного тижня поїде на Близький Схід. Але там він не планує зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт.

У Лівітт запитали, чи є шанс, що Трамп зустрінеться з Путіним, поки він перебуває з візитом у країнах Близького Сходу.

"Президент відповів на це запитання вчора, що цього не станеться", - коротко відповіла прессекретар Білого дому.

Варто зауважити, що Трамп з 13 до 16 травня відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

Зустріч Путіна і Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін ще в лютому провели телефонну розмову.

Після переговорів прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що вони під час телефонної розмови домовилися про особисту зустріч.

У ЗМІ з'явилися чутки, що Саудівська Аравія обговорюється як потенційне місце зустрічі між російським диктатором і президентом США.

Тільки вчора, 8 травня, помічник російського диктатора Юрій Ушаков запевняв, що Вашингтон і Москва рухаються до організації зустрічі між Трампом і Путіним. При цьому Пєсков заявляв, що така зустріч необхідна.

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