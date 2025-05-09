Чи зустрінеться Трамп із Путіним під час поїздки на Близький Схід: відповідь Білого дому
Президент США Дональд Трамп вже наступного тижня поїде на Близький Схід. Але там він не планує зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт.
У Лівітт запитали, чи є шанс, що Трамп зустрінеться з Путіним, поки він перебуває з візитом у країнах Близького Сходу.
"Президент відповів на це запитання вчора, що цього не станеться", - коротко відповіла прессекретар Білого дому.
Варто зауважити, що Трамп з 13 до 16 травня відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.
Зустріч Путіна і Трампа
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін ще в лютому провели телефонну розмову.
Після переговорів прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що вони під час телефонної розмови домовилися про особисту зустріч.
У ЗМІ з'явилися чутки, що Саудівська Аравія обговорюється як потенційне місце зустрічі між російським диктатором і президентом США.
Тільки вчора, 8 травня, помічник російського диктатора Юрій Ушаков запевняв, що Вашингтон і Москва рухаються до організації зустрічі між Трампом і Путіним. При цьому Пєсков заявляв, що така зустріч необхідна.
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