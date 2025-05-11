"Летающий дворец" за 400 млн: Катар готовит Трампу суперлюксовый подарок, - ABC News

По информации издания, администрация президента Дональда Трампа уже готовится принять сверхроскошный самолет Boeing 747-8 от королевской семьи Катара. Этот подарок может стать самым дорогим, когда-либо предложенным США иностранным государством.

По словам источников ABC News, самолет планируют использовать как новый борт номер один (Air Force One) до завершения президентского срока Трампа, после чего его передадут фонду его библиотеки.

Ожидается, что о подарке объявят на следующей неделе, когда Трамп посетит Катар во время своего первого зарубежного визита на втором президентском сроке.

Известно, что в феврале Трамп уже осмотрел самолет, известный как "летающий дворец" благодаря роскошной отделке, когда тот стоял в аэропорту Вест-Палм-Бич.

Вопрос о законности подарка

Издание пишет, что подарок от Катара беспрецедентный по своему характеру и вызывает вопросы относительно законности. Вопрос в том, может ли правительство США, а впоследствии и фонд президентской библиотеки, принять такой ценный подарок от иностранного государства.

Однако источники сообщили, что юристы Белого дома и Минюста подготовили правовой анализ для министра обороны Пита Хэгсета. В нем они сделали вывод, что Минобороны имеет право принять подарок, а затем передать его фонду библиотеки Трампа.

По словам источников, поскольку подарок не связан ни с какими действиями президента, он не считается взяткой. Поскольку самолет передается государственному учреждению, а не физическому лицу, то не нарушает Конституцию США.

Что известно о роскошном самолете

По оценкам экспертов, стоимость самолета - около 400 миллионов долларов, не учитывая дополнительного оборудования для защиты связи.

Самолет сначала передадут военно-воздушным силам США, которые переоборудуют 13-летнюю машину в соответствии с требованиями безопасности для президента. Компания L3Harris уже получила контракт на модернизацию самолета.

Нынешние борта №1 - это старые Boeing 747-200, эксплуатируемые с 1990 года. Новые самолеты, заказанные еще в 2018-м, задерживаются. Ожидается, что они будут готовы только в 2029-м, когда Трамп уже не будет президентом. Но Трамп настаивает на новом самолете уже в этом году.