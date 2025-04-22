Трамп відвідає Саудівську Аравію, Катар і ОАЕ: Білий дім назвав дати
Президент США Дональд Трамп уже в травні полетить до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ. Його візит до трьох країн триватиме три дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Каролін Лівітт.
"Я можу підтвердити дати поїздки Трампа на Близький Схід. Він відвідає Саудівську Аравію, Катар і ОАЕ з 13 по 16 травня", - розповіла Лівітт.
Вона нагадала, що Саудівська Аравія мала стати першою країною, яку він відвідав би після інавгурації. Але обставини змінилися, тепер Трамп цими вихідними вирушає до Риму на похорон Папи Римського Франциска.
"Президент прагне зміцнити зв'язки між Сполученими Штатами і цими країнами, в яких він перебуватиме. У нього буде багато двосторонніх зустрічей і переговорів, і ми з нетерпінням чекаємо на цю поїздку", - додала прессекретар Білого дому.
Візит Трампа до Саудівської Аравії
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже кілька разів заявляв про свої наміри відвідати Саудівську Аравію.
Згідно з чутками у ЗМІ, Саудівська Аравія обговорювалася як потенційне місце зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
При цьому Axios писало, що влада Саудівської Аравії хоче, щоб візит Трампа відбувся вже після припинення вогню між Україною і Росією.
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