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Літатимуть "наосліп": які функції отримають українські "діп-страйки" у майбутньому

12:13 10.08.2026 Пн
2 хв
Українські дрони за останні роки пройшли величезний шлях розвитку. Що далі?
aimg Костянтин Широкун
Літатимуть "наосліп": які функції отримають українські "діп-страйки" у майбутньому Фото: українські дрони за останні роки пройшли величезний шлях розвитку (скрін відео)
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За останні роки українські далекобійні БпЛА пройшли шлях від експериментальних рішень до більш зрілих систем, які розглядаються як частина регулярної оборонної спроможності.

Про це повідомляється у матеріалі РБК-Україна "Москва палала двічі": що стоїть за рекордними ударами українських дронів".

За словами експертів, зміни відбулися у кількох напрямах. По-перше, зросла дальність. По-друге, покращилася надійність. По-третє, виробництво стало більш серійним. По-четверте, значно зросла увага до стійкості в умовах РЕБ. По-п’яте, з’явився більш професійний підхід до якості, логістики, ремонтопридатності та оновлення систем.

Також важливо, що сегмент deep-strike вже не є нішевою історією. Україна офіційно говорить про масштабування виробництва безпілотних систем, включно з далекобійними дронами, а РНБО оцінювала виробничі спроможності України у сегменті Deep Strike станом на 2026 рік приблизно у 25 млрд доларів.

Таким чином, йдеться вже не лише про інженерну винахідливість, а й про формування нової оборонно-промислової галузі.

За прогнозом голови правління Culver Aerospace Олега Крота, у найближчі рік-два deep-strike дрони стануть більш автономними, більш стійкими до РЕБ і більш інтегрованими в загальну систему розвідки та ураження.

Опитані виробники сходяться на думці, що у найближчі роки слід очікувати розвитку навігації в умовах деградації GPS та зв’язку, а також ширшого використання елементів штучного інтелекту для допомоги у навігації, розпізнаванні об’єктів, плануванні місій і зниженні навантаження на оператора.

Також останнім часом поступово зростає роль групового застосування, коли окремий дрон є не самостійною одиницею, а частиною більшої ударної архітектури.

Але головна зміна буде не лише в самій платформі, вона буде в організації процесу. За прогнозами експертів, перемагатимуть не ті, хто один раз створив "найкращий дрон", а ті, хто здатен постійно оновлювати систему, швидко масштабувати виробництво, враховувати бойовий досвід і випереджати противника в циклі адаптації.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Сили оборони України здійснили успішну атаку на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у російській Пермі, а також ворожий полігон на окупованій частині Запорізької області.

Також ми пояснювали, чому насправді Україна почала бити по Wildberries та на який ефект розраховує. Окрім того, нещодавно Сили оборони вдарили по НПЗ із топ-5 найбільших у РФ і базі катерів в Криму.

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