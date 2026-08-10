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Будут летать "вслепую": какие функции получат украинские "дип-страйки" в будущем

12:13 10.08.2026 Пн
2 мин
Украинские дроны в последние годы прошли огромный путь развития. Что дальше?
aimg Константин Широкун
Будут летать "вслепую": какие функции получат украинские "дип-страйки" в будущем Фото: украинские дроны за последние годы прошли огромный путь развития (скрин видео)
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За последние годы украинские дальнобойные БПЛА прошли путь от экспериментальных решений до более зрелых систем, рассматриваемых как часть регулярной оборонной способности.

Об этом сообщается в материале РБК-Украина " Москва пылала дважды": стоящая за рекордными ударами украинских дронов ".

По словам экспертов, изменения произошли по нескольким направлениям. Во-первых, возросла дальность. Во-вторых, улучшилась надежность. В-третьих, производство стало более серийным. В-четвертых, значительно возросло внимание к устойчивости в условиях РЭБ. В-пятых, появился более профессиональный подход к качеству, логистике, ремонтопригодности и обновлению систем.

Также важно, что сегмент deep-strike уже не является нишевой историей. Украина официально говорит о масштабировании производства беспилотных систем, включая дальнобойные дрона, а СНБО оценивала производственные способности Украины в сегменте Deep Strike по состоянию на 2026 год примерно в 25 млрд долларов.

Таким образом, речь идет не только об инженерной изобретательности, но и о формировании новой оборонно-промышленной отрасли.

По прогнозу главы правления Culver Aerospace Олега Крота, в ближайшие год-два deep-strike дроны станут более автономными, более устойчивыми к РЭБ и более интегрированными в общую систему разведки и поражения.

Опрошенные производители сходятся во мнении, что в ближайшие годы следует ожидать развития навигации в условиях деградации GPS и связи, а также более широкого использования элементов искусственного интеллекта для помощи в навигации, распознавании объектов, планировании миссий и снижении нагрузки на оператора.

Также в последнее время постепенно возрастает роль группового применения, когда отдельный дрон не является самостоятельной единицей, а частью большей ударной архитектуры.

Но главное изменение будет не только в самой платформе, оно будет в организации процесса. По прогнозам экспертов, будут побеждать не те, кто однажды создал "лучший дрон", а те, кто способен постоянно обновлять систему, быстро масштабировать производство, учитывать боевой опыт и опережать противника в цикле адаптации.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что Силы обороны Украины совершили успешную атаку на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в российской Перми , а также вражеский полигон на оккупированной части Запорожской области.

Также мы объясняли, почему на самом деле Украина начала бить по Wildberries и на какой эффект рассчитывает . Кроме того, недавно Силы обороны ударили по НПЗ из топ-5 самых крупных в РФ и базы катеров в Крыму .

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