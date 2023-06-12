"Літакова коаліція" і не тільки. Резніков розповів, які теми обговорюватимуться на "Рамштайні"

За його словами, на новому засіданні "Рамштайну" Україна очікує аналогічного рівня підтримки з боку союзників.

"В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". В даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система", - сказав міністр.

Резніков зазначив, що питання буде предметно обговорюватися з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції.

До складу української делегації міністр оборони включив представників наших Повітряних сил. Зокрема, командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які курують підготовкою пілотів та логістичними питаннями.

Міністр підкреслив, що пріоритети України не змінилися. Тож на засіданні також будуть обговорювати все, що стосується ППО, снарядів амуніції, артилерії.

"Ця війна - це війна ресурсів. Ресурсів - значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне. Тому важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України, разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах", - додав він.

Засідання у форматі "Рамштайн"

На засіданнях Контактної групи з питань оборони України міністри оборони різних держав обговорюють надання допомоги нашій країні для боротьби проти російської агресії.

На "Рамштайн" вирішуються питання надання озброєння України за невідкладними потребами. Зокрема, раніше там ухвалювалися рішення про формування "танкової коаліції".

Зазначимо, що 13-те засідання "Рамштайну" відбудеться 15 червня.

Додамо, що президент Володимир Зеленський заявляв, що союзники готові надати Україні потужну підтримку у кількості винищувачів F-16, проте для цього необхідно відбудувати інфраструктуру.

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