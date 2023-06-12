"Самолетная коалиция" и не только. Резников рассказал, какие темы будут обсуждаться на "Рамштайне"

По его словам, на новом заседании "Рамштайна" Украина ожидает аналогичного уровня поддержки со стороны союзников.

"В рамках заседания мы будем обсуждать подробные вещи "самолетной коалиции". В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система", – сказал министр.

Резников отметил, что вопрос будет предметно обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других присоединившихся к этой коалиции стран.

В состав украинской делегации министр обороны включил представителей наших Воздушных сил. В частности, командующий ВС генерал-лейтенант Николай Олещук выделил своих ответственных офицеров, которые курируют подготовку пилотов и логистические вопросы.

Министр подчеркнул, что приоритеты Украины не изменились. На заседании также будут обсуждать все, что касается ПВО, снарядов амуниции, артиллерии.

"Эта война - это война ресурсов. Ресурсов - значит не только оружия, но и способностей ее ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно. Поэтому важными для нас вопросами является открытие разного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины, вместе с партнерами, так и в дружественных пограничных странах", - добавил он.

Заседание в формате "Рамштайн"

На заседаниях Контактной группы по обороне Украины министры обороны разных государств обсуждают оказание помощи нашей стране для борьбы против российской агрессии.

На "Рамштайне" решаются вопросы предоставления вооружения Украины по неотложным потребностям. В частности, ранее там принимались решения о формировании "танковой коалиции".

Отметим, что 13-е заседание "Рамштайна" состоится 15 июня.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что союзники готовы оказать Украине мощную поддержку в количестве истребителей F-16, однако для этого необходимо отстроить инфраструктуру.

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