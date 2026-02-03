Літаки в повітрі та підтримка на морі: Рютте в Раді озвучив план після завершення війни

"Ми хочемо не тільки завершення цієї війни, ми думаємо про майбутнє і прагнемо забезпечити довготривалий мир, щоб діти могли зростати у свободі та без остраху дивитися в майбутнє і розбудовувати велику націю", - сказав Рютте.

Він додав, що окрім сильних Збройних сил, Україні потрібна потужна підтримка союзників.

"США, Європа та Канада висловили готовність надати певні гарантії безпеки. "Коаліція охочих" досягла прогресу у проєктуванні цих гарантій, зокрема минулого місяця в Парижі, і про це говорив президент Зеленський", - зазначив глава Альянсу.

Рютте наголосив, що після досягнення мирної угоди відразу з’являться збройні сили, літаки в повітрі та підтримка на морі тих союзників, які згодилися допомагати. Інші члени НАТО сприятимуть іншим чином.

"Щоб завершити цю війну, потрібні важкі вибори. Україна повинна розуміти, що кожна жертва, кожне втрачене життя та пережиті труднощі не повторяться скоро, а мир буде довготривалим і підтримуваним великими країнами. Ви не хочете повторення другого "Будапештського меморандуму" чи ще одного "Мінська", - підкреслив Рютте.