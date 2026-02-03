Самолеты в воздухе и поддержка на море: Рютте в Раде озвучил план после завершения войны

"Мы хотим не только завершения этой войны, мы думаем о будущем и стремимся обеспечить долговременный мир, чтобы дети могли расти в свободе и без страха смотреть в будущее и развивать великую нацию", - сказал Рютте.

Он добавил, что кроме сильных Вооруженных сил, Украине нужна мощная поддержка союзников.

"США, Европа и Канада выразили готовность предоставить определенные гарантии безопасности. "Коалиция желающих" достигла прогресса в проектировании этих гарантий, в частности в прошлом месяце в Париже, и об этом говорил президент Зеленский", - отметил глава Альянса.

Рютте подчеркнул, что после достижения мирного соглашения сразу появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море тех союзников, которые согласились помогать. Другие члены НАТО будут способствовать другим образом.

"Чтобы завершить эту войну, нужны тяжелые выборы. Украина должна понимать, что каждая жертва, каждая потерянная жизнь и пережитые трудности не повторятся скоро, а мир будет долговременным и поддерживаемым большими странами. Вы не хотите повторения второго "Будапештского меморандума" или еще одного "Минска"", - подчеркнул Рютте.