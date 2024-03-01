Літаки та пілоти РФ все частіше будуть потрапляти в зону ураження. Ігнат назвав причину

"Росіяни, як ви бачите, і м'ясні штурми не припиняють. І як казав командувач Повітряних сил ЗСУ, вони не припиняють й м'ясні авіаційні атаки. Тобто не можуть второпати, що їх тут не чекають. Що будуть вони дедалі частіше попадати в зону ураження нашої протиповітряної оборони, оскільки є у нас вже сьогодні засоби, які можуть їх діставати. Так, цих засобів мало, які можуть бити на далекі відстані. Але вони є. І вони є і на півночі, і на півдні, і на сході нашої країни", - розповів він.

Водночас, за словами спікера, попри те, що не завжди вдається знищити російських льотчиків, окупанти все одно вже роблять висновки.

"Є у них теж там протиракетні маневри, різні способи уникнути від потрапляння в літак. Але, як бачите, частенько їм це не вдається. Тому російські льотчики вже відчувають, що вони під прицілом. І це дуже добре. Залишається дочекатися ще більшого постачання від наших партнерів тих систем, які можуть їх знищувати, а також і літаків F-16", - зазначив Ігнат.

Знищення російських літаків

Загалом українські військові збили вже 13 російських літаків, починаючи з 17 лютого. Зокрема, 29 лютого ЗСУ "приземлили" одразу три Су-34 ворога. Серед знищених російських бортів - десять Су-34, два Су-35 та один А-50. Причому більшість із них були збиті на східному фронті.

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігат, масове збиття російських літаків у лютому 2024 року є відповіддю українських сил оборони на нарощування присутності авіації ворога на сході України.

Крім того, через постійну небезпеку російських літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 немає в небі вже четвертий день. Це, певною мірою, полегшує відпрацювання по ворожій авіації.