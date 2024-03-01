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Самолеты и пилоты РФ все чаще будут попадать в зону поражения. Игнат назвал причину

Фото: самолеты и пилоты РФ все чаще будут попадать в зону поражения ПВО Украины (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Российские самолеты и пилоты будут все чаще попадать в зону поражения ПВО. Несмотря на небольшое количество, у воздушных сил есть средства, которыми можно их "доставать".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Россияне, как вы видите, и мясные штурмы не прекращают. И как говорил командующий Воздушными силами ВСУ, они не прекращают и мясные авиационные атаки. То есть не могут понять, что их здесь не ждут. Что будут они все чаще попадать в зону поражения нашей противовоздушной обороны, поскольку есть у нас уже сегодня средства, которые могут их доставать. Да, этих средств мало, которые могут бить на дальние расстояния. Но они есть. И они есть и на севере, и на юге, и на востоке нашей страны", - рассказал он.

В то же время, по словам спикера, несмотря на то, что не всегда удается уничтожить российских летчиков, оккупанты все равно уже делают выводы.

"Есть у них тоже там противоракетные маневры, разные способы избежать попадания в самолет. Но, как видите, частенько им это не удается. Поэтому российские летчики уже чувствуют, что они под прицелом. И это очень хорошо. Остается дождаться еще большего снабжения от наших партнеров тех систем, которые могут их уничтожать, а также самолетов F-16", - отметил Игнат.

Уничтожение российских самолетов

В общей сложности украинские военные сбили уже 13 российских самолетов, начиная с 17 февраля. В частности, 29 февраля ВСУ "приземлили" сразу три Су-34 врага. Среди уничтоженных российских бортов - десять Су-34, два Су-35 и один А-50. Причем, большинство из них были сбиты на восточном фронте.

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игат, массовое сбитие российских самолетов в феврале 2024 года является ответом украинских сил обороны на наращивание присутствия авиации врага на востоке Украины.

Кроме того, из-за постоянной опасности, российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 нет в небе уже четвертый день. Это, в определенной степени, облегчает отработку по вражеской авиации.

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