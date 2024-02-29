Ігнат: А-50 немає в небі вже четвертий день. Це допомагає знищувати російські літаки
Російських літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 немає в небі вже четвертий день. Це, певною мірою, полегшую відпрацювання по ворожій авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Вже немає четвертий день (А-50 у небі, - ред.). Окупанти роблять висновки, що немає чого шастати по нашому Азовському морю. Таким чином вони відтіснились подалі. Зрозуміло, що ворог отримує менше інформації про наші радіолокаційні станції, засоби протиповітряної оборони, які дають випромінювання. Останнє ворог фіксує за допомогою повітряного радара, яким є А-50", - розповів Ігнат.
Як пояснив речник Повітряних сил, завдяки А-50 ворог також може в режимі реального часу відстежувати повітряні цілі на території нашої країни, у тому ж числі й наших пілотів, які щодня завдають ударів по терористах.
"Тому важливість зникнення А-50, навіть тимчасово, є для нас добрий знаком. Можливе, це навіть допомагає певною мірою відпрацьовувати по російських літаках нашими засобами. Безумовно тільки позитив від зменшення тих літаків (А-50, - ред.)", - зауважив речник Повітряних сил.
Знищення російських літаків
За останні два тижні Збройні сили України знищили вже чимало російських літаків:
- 17 лютого Повітряні сили знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35;
- 18 лютого ЗСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході;
- 19 лютого, командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про те, що ЗСУ збили ще два російські літаки на сході.
- ще один Су-34 військові "приземлили" 21 лютого.
- 23 лютого що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це - другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.
- чергові два Су-34 було збито 27 лютого.
- у тому ж числі, сьогодні, 29 лютого, як розповів Олещук, наші військові знищили Су-34 на Східному напрямку й ще 2 Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.
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