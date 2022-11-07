Літаки в РФ продовжують використовувати, проте через санкції проблеми зростатимуть, - FT

Внутрішні російські авіаперевезення відновилися майже до рівня, який востаннє спостерігався до пандемії Covid-19. Проте фахівці вважають, що проблеми в РФ у сфері авіаперевезень зростатимуть через санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як повідомляє видання, міжнародні перевезення залишаються набагато нижчими за рівень 2019 року, оскільки більшість західних країн заборонили російським авіакомпаніям літати у своєму повітряному просторі після їх вторгнення в Україну. Подорожі продовжуються до деяких країн, таких як Китай, Туреччина та країни колишнього СРСР.

Airbus та Boeing у березні призупинили постачання запасних частин та послуг та прибрали регулярне технічне обслуговування. Виробники двигунів, зокрема Rolls-Royce, також припинили підтримку. На ринку домінують західні лізингодавці, які здали у лізинг вітчизняним авіакомпаніям понад 500 літаків, але не змогли повернути більшість із них.

"Ми думаємо, що у росіян непоганий досвід обслуговування літаків, але згодом їхні проблеми зростатимуть і зростатимуть", - заявив керівник одного західного орендодавця.

Керівники галузі заявили, що згодом російські авіакомпанії будуть змушені або розбирати деталі деяких літаків, або закуповувати компоненти з інших країн, або їх самостійно виробляти. Рішення РФ скасувати реєстрацію західних літаків ускладнило їх майбутнє.

"Ми стурбовані умовами обслуговування, оскільки насправді літаки багато летять. Через санкції ми не можемо реально контролювати та підтримувати, як ми це робимо з нашими клієнтами у звичайний час. І це справді викликає деякі побоювання з погляду безпеки", - заявив виконавчий директор Airbus Гійом Форі.