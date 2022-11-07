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Самолеты в РФ продолжают использовать, однако из-за санкций проблемы будут расти, - FT

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Россия, Понедельник 07 ноября 2022 22:11
Самолеты в РФ продолжают использовать, однако из-за санкций проблемы будут расти, - FT Фото: Самолеты в РФ продолжают использовать, однако из-за санкций проблемы будут расти (flickr com)
Автор: Дмитрий Браславский

Внутренние российские авиаперевозки возобновились почти до уровня, который последний раз наблюдался до пандемии Covid-19. Однако специалисты считают, что проблемы в РФ в сфере авиаперевозок будут расти из-за санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как сообщает издание, международные перевозки остаются намного ниже уровня 2019 года, поскольку большинство западных стран запретили российским авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве после их вторжения в Украину. Путешествия продолжаются в некоторые страны, такие как Китай, Турция и страны бывшего СССР.

Airbus и Boeing в марте приостановили поставки запасных частей и услуг и убрали регулярное техническое обслуживание. Производители двигателей, в частности, Rolls-Royce, также прекратили поддержку. На рынке доминируют западные лизингодатели, сдавшие в лизинг отечественным авиакомпаниям более 500 самолетов, но не смогли вернуть большинство из них.

"Мы думаем, что у россиян неплохой опыт обслуживания самолетов, но впоследствии их проблемы будут расти и расти", - заявил руководитель одного западного арендодателя.

Руководители отрасли заявили, что впоследствии российские авиакомпании будут вынуждены либо разбирать детали некоторых самолетов, либо закупать компоненты из других стран, либо самостоятельно производить их. Решение РФ отменить регистрацию западных самолетов усложнило их будущее.

"Мы обеспокоены условиями обслуживания, поскольку на самом деле самолеты много летят. Из-за санкций мы не можем реально контролировать и поддерживать, как мы это делаем с нашими клиентами в обычное время. И это действительно вызывает некоторые опасения с точки зрения безопасности", - заявил исполнительный директор Airbus Гийом Фори.

Напомним, что французская авиакомпания Airbus озабочена вопросом безопасности полетов своих самолетов в России, поскольку санкции не разрешают воздушным судам получать запасные детали или обновлять программное обеспечение.

После введения санкций ЕС и США против российской авиации из-за вторжения России в Украину 78 самолетов российских авиакомпаний арестовали за границей.

Также в случае поломки самолета где-нибудь в РФ его не могут отремонтировать с официальными запчастями.

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