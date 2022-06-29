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"Ресурса уже нет". Эксперт рассказал, сколько протянет авиация РФ на фоне санкций

Новина українською →
Среда 29 июня 2022 10:44
"Ресурса уже нет". Эксперт рассказал, сколько протянет авиация РФ на фоне санкций Фото: Sukhoi Superjet (wikimedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

В случае поломки самолета где-то в РФ его не могут отремонтировать с официальными запчастями

У гражданской авиации РФ из-за санкций практически закончился ресурс. А цифры, которые подает Росавиация, значительно занижены. Официальную статистику авиационное ведомство страны-оккупанта перестало публиковать в конце февраля.

Об этом идет речь в материале "Убытки России. Сколько теряют авиакомпании РФ из-за санкций".

Реальные цифры отличаются как по количеству рейсов, так и числу пассажиров, говорит в комментарии РБК-Украина эксперт по авиационному праву, партнер юридической фирмы "Анте" Андрей Гук.

По его словам, из около 1000 самолетов в РФ 700 бортов уровня Boeing, Airbus, Embraer находятся под санкциями.

"Только 700-800 самолетов были в лизинге, и они должны были быть возвращены. И в значительной мере они Россией просто украдены – национализированы и заведены в свой реестр, что в международной авиации недопустимо. И это означает, что такие самолеты не могут летать в международные рейсы", – говорит он.

А на внутренние рейсы, по которым самолеты могут летать, все равно нельзя поставлять запчасти для ремонта. И поэтому в случае поломки самолета где-то в РФ его не могут отремонтировать с официальными запчастями в официальной организации технического обслуживания.

"И это тот ресурс, о котором говорят, что его уже нет. Это заставляет разбирать некоторые самолеты для ремонта других. По моему мнению, ресурса у российских авиакомпаний уже нет - есть случаи, что самолеты разбирают", – отмечает эксперт.

Он поясняет: если самолет иностранной компании залетит в Россию и там поломается, то для ремонта нужно будет посылать другой самолет с запчастями и техническим персоналом.

"Нужно понимать, что еще сохранившиеся внутренние перевозки без международных не могут быть прибыльными в принципе. Потому что внутренние рейсы в любой стране всегда связаны с международными, за счет которых авиакомпании получают прибыли", – рассказывает Андрей Гук.

По его словам, в России не только начался разбор самолетов на запчасти, но уже разрушается инфраструктура. Заморожены целые терминалы в аэропортах.

"Внутренними силами справиться с этим "идеальным штормом" в авиации РФ не способна", – считает Андрей Гук.

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