Закрашенный триколор. Арестованные российские самолеты заметили в европейском аэропорту

Российские компании опасаются конфискации своих лайнеров

После введения санкций ЕС и США против российской авиации из-за вторжения России в Украину, 78 самолетов российских авиакомпаний арестовали за границей.

Авиапассажиры, летающие в Европу, сфотографировали несколько таких бортов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на издание avianews.com.

На фюзеляжах указали, что самолеты принадлежат американцам

В столице Литвы находятся как минимум три авиалайнера: один Boeing 737-800 лоукостера "Победа", входящего в группу "Аэрофлота", и два самолета - Airbus A321, на которых летала российская компания "Red Wings".

Отмечается, что на борту "Победы" закрасили все опознавательные знаки авиакомпании и российский флаг. А на фюзеляже Red Wings добавились надписи, что лайнеры – собственность американской компании BBAM US LP из Сан-Франциско.

Фото: Самолет компании Red Wings в Вильнюсе (avianews.com)

Вернуть Airbus, чтобы не лишиться самолетов Сухой Суперджет

Издание "Коммерсантъ" 22 марта писало, что к 28 марта планировалось вернуть собственникам самолеты Airbus – в частности, 8 таких бортов собиралась отдать компания Red Wings.

Отмечалось, такой шаг был призван защитить самолеты Сухой Суперджет от арестов за границей. Юристы опасались изъятия российских лайнеров в случае, если владельцам не вернут их Boeing и Airbus.

При этом в российской авиации говорят о предварительных договоренностях о лизинге самолетов у компаний из ОАЭ (DAE Capital) и Сингапура (BOC Aviation). Отмечается, эти компании предоставляли самолеты для российских перевозчиков и ранее.

Фото: Самолет компании "Победа" в Вильнюсе (avianews.com)

"Не каждая страна еще заправит керосином на обратный путь"

На прошлой неделе Минстранс России сообщил, что из 1367 самолетов во флоте страны 78 были арестованы из-за санкций и уже останутся за границей, а 800 бортов переоформили в российский реестр.

Договориться с лизингодателями о выкупе "подсанкционных" самолетов властям РФ пока не удается. Поэтому за границу россияне летают только на российских самолетах, которые наверняка не арестуют. Таких бортов – 193, по заявлению министра Виталия Савельева российским СМИ.

"Теперь за рубеж мы летаем только на машинах, которые являются российскими или были зарегистрированы как российские до того. Они летают в те страны, которые готовы принимать и обслуживать, потому что не каждая страна тебя еще и заправит керосином на обратный путь", — отметил он.

Из числа самолетов, которые продолжают летать за рубеж, 44 машин - Boeing и Airbus, остальные Sukhoi Superjet, и один Ту-204.

Министра транспорта уточнил, что авиавласти продолжают искать выход в связи с запретом поставок запчастей и обслуживания иностранных самолетов. По его данным, на тот момент в РФ продолжать совершать полеты 32 иностранные авиакомпании из 22 стран мира. К этому времени несколько национальных перевозчиков других государств присоединились к санкциям и приостановили полеты в Россию.

Напомним, мы писали, что в России ищут способы доставлять туристов за рубеж.