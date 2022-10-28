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Airbus стурбована безпекою польотів своїх літаків у РФ: в чому причина

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Росія, П'ятниця 28 жовтня 2022 22:31
Airbus стурбована безпекою польотів своїх літаків у РФ: в чому причина Фото: Airbus стурбована безпекою польотів своїх літаків у РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Французька авіакомпанія Airbus стурбована питанням безпеки польотів своїх літаків у Росії, оскільки санкції не дозволяють повітряним суднам отримувати запасні деталі або оновлювати програмне забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора компанії Гійома Форі, яку приводить видання Bloomberg.

"Ми стурбовані умовами технічного обслуговування, оскільки насправді літаки багато літають", - заявив Форі.

Він заявив, що через санкції вони не можуть по-справжньому контролювати та підтримувати російських клієнтів так, як це роблять з іншими клієнтами у звичайний час.

"І це дійсно викликає деякі побоювання щодо безпеки", - додав Форі.

Санкції, введені незабаром після лютневого вторгнення в Україну, не дозволяють виробникам підтримувати російські авіакомпанії, хоча перевізники продовжують експлуатувати свої парки літаків виробництва Airbus, а також Boeing Co.

Орендодавці літаків також були постраждали, оскільки близько 400 літаків, які були здані в оренду російським компаніям, не можуть залишити країну без дозволу Росії.

Нагадаємо, що після введення санкцій ЄС і США проти російської авіації через вторгнення Росії в Україну, 78 літаків російських авіакомпаній заарештували за кордоном.

Також у разі поломки літака десь в РФ його не можуть відремонтувати з офіційними запчастинами.

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