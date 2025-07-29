Літаки РФ з початку року впустили понад 100 авіабомб на свою територію, - ЗМІ
З початку 2025 року російські літаки впустили понад 100 авіабомб на свою територію та тимчасово окуповані регіони України. Одна з них упала прямо біля школи-інтернату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
За даними джерел видання, за останній місяць зафіксовано щонайменше п'ять нових випадків падіння російських авіабомб на територіях РФ або окупованих українських регіонів.
Два інциденти сталися в Білгородській області: ФАБ-250 впала в селі Богданівка Новооскольського округу, а ФАБ-500 - біля житлового будинку в селі Бершакове Шебекинського району. В обох випадках обійшлося без постраждалих.
Ще дві бомби впали на окупованій території Донецької області: одна - поруч із житловим будинком у Дебальцевому, інша - біля стін школи-інтернату в Ясинуватій. Обидві бомби не здетонували, їх знешкодили.
П'ятий випадок зафіксовано в окупованому селі Високе Запорізької області.
Усього з початку 2025 року було зафіксовано падіння не менше 100 авіабомб - 93 ФАБ та 7 керованих модульних плануючих бомб (УМПБ).
Окрім того, зафіксовано падіння трьох ракет.
Падіння російських ракет і бомб на території РФ
Нагадаємо, у лютому цього року російський літак "впустив" ракету Р-27 на Бєлгородську область. Вона впала біля житлового будинку.
Того ж місяця в Бєлгородській області впала російська ракета Х-59. Літак "впустив" її біля одного із сіл регіону.
Також наприкінці січня ASTRA писало про те, що на тимчасово окуповані села в Донецькій області за день впало відразу чотири авіабомби. Відстань між населеними пунктами, на які падали авіабомби, - близько 4 кілометрів.
У січні російська авіабомба "впала" на будинок майора поліції в Курській області. Авіабомба не розірвалася, але на місці падіння виникла воронка.
4 травня 2024 року російський літак скинув на Бєлгород ФАБ-500, унаслідок чого 7 осіб було поранено. Влада РФ причину падіння бомби приховала, як і той факт, що вона була російською.
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