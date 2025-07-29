Літаки РФ з початку року впустили понад 100 авіабомб на свою територію, - ЗМІ

З початку 2025 року російські літаки впустили понад 100 авіабомб на свою територію та тимчасово окуповані регіони України. Одна з них упала прямо біля школи-інтернату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA .

За даними джерел видання, за останній місяць зафіксовано щонайменше п'ять нових випадків падіння російських авіабомб на територіях РФ або окупованих українських регіонів.

Два інциденти сталися в Білгородській області: ФАБ-250 впала в селі Богданівка Новооскольського округу, а ФАБ-500 - біля житлового будинку в селі Бершакове Шебекинського району. В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Ще дві бомби впали на окупованій території Донецької області: одна - поруч із житловим будинком у Дебальцевому, інша - біля стін школи-інтернату в Ясинуватій. Обидві бомби не здетонували, їх знешкодили.

П'ятий випадок зафіксовано в окупованому селі Високе Запорізької області.

Усього з початку 2025 року було зафіксовано падіння не менше 100 авіабомб - 93 ФАБ та 7 керованих модульних плануючих бомб (УМПБ).

Окрім того, зафіксовано падіння трьох ракет.